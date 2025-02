i Autor: X.COM

Dramat w Bielefeld

Strzelanina pod sądem, są ranni! "Proces w sprawie zabójstwa byłego boksera"

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 17:01

Dramatyczne doniesienia z Niemiec! W Bielefeld na zachodzie kraju w pobliżu sądu, gdzie wcześniej odbywał się proces w sprawie zabójstwa byłego zawodowego boksera, miała miejsce strzelanina. Jak ustalił niemiecki dziennik "Bild", jest kilka osób rannych, w tym jedna poważnie. Są wśród nich członkowie rodziny oskarżonego, wszystko wiec wskazuje na to, że nie był to akt terroru związany z fanatyzmem religijnym, a porachunki. Co wiadomo teraz o strzelaninie w Niemczech?