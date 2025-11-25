i Autor: materiały policyjne/ Materiały prasowe Syn latami udawał własną matkę! Nie zgadniesz, po co

Syn przez trzy lata udawał własną matkę i ukrywał jej śmierć. Przebierał się, malował i...

We włoskiej gminie Borgo Virgilio blisko Mantui mieszkali 82-letnia Graziella Dall'Oglio z 56-letnim synem. Byli ucieleśnieniem włoskiego stereotypu - syn nie zamierzał się usamodzielnić, żył beztrosko z emerytury mamy w rodzinnym domu. Któregoś dnia bezrobotny pielęgniarz zauważył, że jego matka nie obudziła się rano i najwyraźniej nie oddycha. Przerażony mężczyzna przez pewien czas myślał, co zrobić, aż wymyślił. Postanowił nikomu nie mówić o śmierci matki. Jej ciało zawinął w prześcieradło, zawiązał w śpiworze i schował w jednym z pomieszczeń. A gdy nadeszła pora na odebranie emerytury, otworzył szafy, szuflady i kosmetyczki. Oglądał się w lustrze, wyciągając szminki i biżuterię, przymierzał ubrania. Bo żeby nie stracić źródła utrzymania, postanowił podszywać się pod własną matkę i jako ona chodzić po urzędach i na pocztę. 56-latek udał się nawet do fryzjera, by upodobnić swoją fryzurę do tej, którą nosiła zawsze Graziella Dall'Oglio.

ZOBACZ TEŻ: Tuż przed pogrzebem usłyszeli pukanie ze środka trumny. "Miała zostać skremowana"

Policja przeszukała dom w Borgo Virgilio i znalazła zmumifikowane zwłoki kobiety

I choć trudno w to uwierzyć, plan się powiódł. Przez trzy długie lata nikt nie zorientował się, że 82-latka nieco się zmieniła, a pomysłowy syn wyłudzał od państwa dziesiątki tysięcy euro. Ale w pewnym momencie natknął się na kłopot, który go zgubił. Mianowicie zauważył, że dowód osobisty jego matki traci ważność. Przebrał się więc jak zwykle i ruszył do magistratu, by przedłużyć ważność dokumentu. Ale tam natknął się na bardziej spostrzegawczych urzędników. Nabrali podejrzeń, że rozmawiają z mężczyzną przebranym za kobietę i wezwali policję. Wkrótce zdjęcia prawdziwej pani Grazielli i jej przebranego syna obiegły włoskie media, m.in. Corriere della Sera. Pewne podobieństwo rzeczywiście było. Policja przeszukała dom w Borgo Virgilio i znalazła zmumifikowane zwłoki kobiety. Zostanie przeprowadzona ich sekcja, ale według wstępnych ustaleń same okoliczności zgonu nie budzą podejrzeń, kobieta najprawdopodobniej zmarła z przyczyn czysto naturalnych. 56-latek odpowie za ukrycie zwłok, oszustwa na szkodę państwa, kradzież tożsamości i fałszowanie dokumentów urzędowych.

Sonda Byłeś kiedyś we Włoszech? TAK NIE

Graziella Dall'Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte y, en cambio, siguió cobrando su pensión, hasta que fue descubierto.Puedes leer:https://t.co/UIglTbF2CV#DeÚltimoMinuto#ElPeriódicodelaVerdad pic.twitter.com/VODW2HLtO1— De Último Minuto (@UltimominutoTW) November 24, 2025

Quiz z języka włoskiego. Czy wiesz, co oznaczają te podstawowe słówka? Brawa za 20 punktów! Pytanie 1 z 20 grazie przepraszam dziękuję proszę Następne pytanie