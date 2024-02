Szczęściarz aż siedem razy wygrał w lotto! Właśnie zdradził, jak to zrobił

Związek Putina i Aliny Kabajewej to już przeszłość?! Profesor nie ma wątpliwości

Elżbieta II powiedziała to naprawdę o Meghan Markle! Trafiła w czuły punkt?

Ksiądz naprawdę zrobił to na mszy. Chlapał na telefony i gardła wiernych

Richard Lustig wygrał duże nagrody w siedmiu sponsorowanych przez stan Floryda loteriach w latach 1993–2010. Wartość jego wygranych łącznie przekroczyła milion dolarów. Mężczyzna w jednym z wywiadów podzielił się swoimi wskazówkami, dającymi mu choćby ponad 842 tys. dolarów, które wygrał 23 stycznia 2002 roku. Co więcej, wydał nawet książkę na ten temat pod tytułem "Dowiedz się, jak zwiększyć swoje szanse na wygraną w loterii". Na czym opiera się zatem jego strategia? Jak przyznał Lustig, przede wszystkim na trzech rzeczach!

Zobacz: Kłótnia o świąteczne prezenty zakończyła się śmiercią. Brat zabił siostrę! Była matką dwójki dzieci!

Według Amerykanina kluczowe jest wybranie tych samych liczb i trzymanie się ich za każdym razem, niezależnie od tego, czy są to urodziny, czy szczęśliwa liczba. Druga wskazówka mówi, żeby ustalić konkretny budżet, jaki można wydać na kupon lotto (co znacząco zmniejsza ryzyko zadłużenia się). Trzecia rada siedmiokrotnego zwycięzcy to tak naprawdę dopełnienie dla rady numer dwa. Mężczyzna podkreślał, żeby nigdy nie wykorzystywać na zakup lotto pieniędzy, które przeznaczone się na czynsz czy też zakupy spożywcze lub inne kluczowe codzienne wydatki

Sonda Wygrałeś kiedyś w LOTTO? Tak Nie