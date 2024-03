Szczury zjadły marihuanę w policyjnym magazynie! "Wszystkie są naćpane"

Nie do wiary!

Szczury dostały się do policyjnego magazynu i zjadły skonfiskowaną marihuanę. Materiały dowodowe pożarte przez narkogryzonie!

Szczury pożarły odurzające materiały dowodowe! Taka afera wybuchła właśnie na komisariacie policji w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych. Kłopoty zaczęły się, kiedy siedzibę funkcjonariuszy przeniesiono do brudnego, zaniedbanego budynku pełnego karaluchów i szczurów. W siedzibie tej trzeba było wygospodarować jakieś miejsce na magazyn, a w magazynie przechowywane są rozmaite materiały dowodowe. Także narkotyki. I właśnie one zaczęły w dziwnych okolicznościach znikać. Jak wykazało wytężone śledztwo, zawiniły gryzonie! Policjanci z Nowego Orlenau, cytowani m.in. przez New York Post, ogłosili, że ich magazyn dostał się pod władanie szczurów.

Nadinspektor Anne Kirkpatrick: „Wszystkie szczury jedzące naszą marihuanę są na haju”

Bezwzględne gryzonie wgryzły się we wszystkie materiały dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem... marihuany skonfiskowanej różnym zatrzymanym osobom. „Wszystkie szczury jedzące naszą marihuanę są na haju” - głosi poważne i oficjalne oświadczenie nadinspektor Anne Kirkpatrick. Nie wiadomo, czy sprawa miała już jakiś wpływ na wyroki sądowe, ale na pewno może się tak stać, bo przecież bez dowodów nie ma wyroków. Policjanci starają się teraz o przeniesienie siedzby w takie miejsce, w którym nie będzie żarłocznych narkogryzoni!

Sonda Boisz się szczurów? Tak Nie

Rats ate cannabis evidence at the New Orleans Police Department - CBS News"The rats are eating our marijuana. They're all high," complained NOPD Chief Anne Kirkpatrick at a city committee meeting. pic.twitter.com/u7BLE7BpII— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2024