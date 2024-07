Szefowa Secret Service przyznaje się do winy w sprawie Trumpa! Ale NIE CHCE ustąpić

Szefowa Secret Service Kimberly Cheatle przyznaje, że to na niej spoczywa odpowiedzialność za atak na Trumpa. Nie chce jednak zrezygnować ze stanowiska

Jak to wszystko mogło się stać? Po ataku na Trumpa mnożą się oskarżenia wobec Secret Service o rażące zaniedbania. Czemu nikt nie pilnował dachu jedynego budynku w pobliżu mównicy, na której stał były prezydent USA i jednocześnie kandydat w wyborach prezydenckich? Dlaczego 20-latek z karabinem wszedł po drabinie na ten dach i strzelił do Trumpa? Teraz szefowa Secret Service Kimberly Cheatle wreszcie zabrała głos. Ale to, co powiedziała, na pewno nie uspokoi nastrojów. Wręcz przeciwnie, jej postawa na pewno wywoła oburzenie. Dlaczego? Bo chociaż przyznała, że doszło do zaniedbań i że to ona jest za nie odpowiedzialna, to odmówiła rezygnacji ze stanowiska. Pozostaje zapytać, co musiałoby się stać, by taką rezygnację złożyła. „To było nie do przyjęcia. (...) Odpowiedzialność spoczywa na mnie” – powiedziała Cheatle w wywiadzie dla stacji ABC News. Potem jednak zaczęło się tłumaczenie i próby rozmywania winy i przerzucania jej na policję, choć w takich sytuacjach to Secret Serice wydaje polecenia policjantom. „W budynku była lokalna policja. Także w okolicy znajdowała się lokalna policja, odpowiadająca za to, co jest na zewnątrz budynku” – powiedziała Cheatle.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

JUST IN: USSS Director Kimberly Cheatle is refusing to step down after a U.S. president was nearly assas*inated under her watch.Utter insanity.Cheatle said the "buck stops with me" but then blamed local authorities for not securing the building where Crooks shot from."In… pic.twitter.com/GUP93mHi1Z— Collin Rugg (@CollinRugg) July 15, 2024

