Szkolny autobus huknął prosto w ciężarówkę! Nie żyje 13 dzieci!

Wstrząsający wypadek autobusu szkolnego w RPA: 13 dzieci zginęło w czołowym zderzeniu z ciężarówką.

Do tragedii doszło w prowincji Gauteng, gdy autobus wiozący uczniów zderzył się z ciężarówką.

Prezydent RPA złożył kondolencje i zapewnił o wsparciu dla rodzin.

Poznaj szczegóły tej tragedii i dowiedz się, co działo się na miejscu wypadku.

Szokujący wypadek! Jak przekazuje PAP, powołując się na doniesienia lokalnych mediów, w poniedziałek, 19 stycznia, na jednej z dróg w prowincji Gauteng w Republice Południowej Afryki, doszło do wstrząsających wydarzeń. Autobus szkolny rozwoził właśnie uczniów po szkołach podstawowych i średnich na południowy wschód od Johannesburga, gdy nagle kierowca pojazdu czołowo zderzył się z jadącą z przeciwnego kierunku ciężarówką.

Autobus pełen dzieci uderzył w ciężarówkę

Świadkowie mówią, że autobus szkolny wymijał inne pojazdy jadące przed nim, gdy huknął w ciężarowy samochód. Według wstępnych informacji 11 dzieci zginęło na miejscu wypadku, a dwoje innych, które trafiły do szpitala, zmarło na skutek poniesionych ran. Do wypadku doszło ok. godz. 7 rano - przekazuje PAP.

Rodzice na miejscu tragedii. Na drodze plecaki i podręczniki

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa wyraził smutek z powodu śmierci dzieci i zapewnił, że lokalne i ogólnokrajowe władze zapewnią wsparcie psychologiczne rodzinom ofiar i szkołom. Na miejscu tragedii - zgodnie z tym, co podaje agencja informacyjna Associated Press - zgromadzili się rodzice ofiar, opłakujących śmierć dzieci. Służby ratunkowe natomiast zbierały rozrzucone na drodze rzeczy osobiste, m.in. podręczniki. Nie wiadomo, ile dokładnie dzieci podróżowało autobusem.

