Pożar w wielopiętrowym centrum handlowym. 11 osób nie żyje, 60 zaginionych!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-19 9:09

Wstrząsające wieści! W sobotę (17 stycznia) wieczorem w wielopoziomowym centrum handlowym w Karaczi na południu Pakistanu, wybuchł pożar. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie i doszło do ogromnego zadymienia z powodu fatalnej wentylacji. Co najmniej 11 osób nie żyje, a 60 zostało uznanych za zaginione.

  • Tragiczny pożar w centrum handlowym Gul Plaza w Karaczi pochłonął co najmniej 11 ofiar śmiertelnych, a 60 osób jest zaginionych.
  • Ogień, prawdopodobnie spowodowany zwarciem, szybko rozprzestrzenił się w budynku bez odpowiedniej wentylacji.
  • Akcję gaśniczą utrudniały łatwopalne towary i silne zadymienie.
  • Przeczytaj, jak doszło do tej tragedii i jakie są jej skutki.

Pożar w centrum handlowym! Znana jest przyczyna

Niewyobrażalny dramat! Agencja Reutera podała w poniedziałek, 19 stycznia, że co najmniej 11 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w centrum handlowym w Karaczi na południu Pakistanu. Ta liczba rośnie - wcześniej mówiono o sześciu ofiarach śmiertelnych. Około 60 osób uważa się natomiast za zaginione. Reuters, powołując się na informacje od lokalnej policji, przekazuje, że pożar wybuchł w rozległym, wielopiętrowym centrum handlowym Gul Plaza w dzielnicy biznesowej miasta i trwał ponad 24 godziny.

Brak wentylacji, silne zadymienie

Na terenie kompleksu znajdowało się ponad 1200 sklepów. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko. Strażacy przekazali, że w centrum nie było odpowiedniej wentylacji, doszło więc do ogromnego zadymienia, które utrudniało dotarcie do osób, uwięzionych w budynku. "Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w obwodzie elektrycznym. Układ pomieszczeń i obecność łatwopalnych towarów, takich jak dywany i koce, utrudniły i przedłużyły akcję gaśniczą" – powiedział reporterom szef policji prowincji Sindh, Javed Alam Odho.

"Kiedy przybyliśmy na miejsce, ogień z parteru rozprzestrzenił się już na wyższe kondygnacje i niemal cały budynek stał w płomieniach" - powiedział w rozmowie z agencją Reutera rzecznik służb ratunkowych Hassanul Haseeb Khan. Lokalne media donoszą, że chwilę przed wybuchem pożaru większość handlarzy zamykała swoje kramy. 

Pakistan/ Co najmniej 11 ofiar śmiertelnych pożaru w centrum handlowym w Karaczi
28 zdjęć
Pożar w Wołominie. Strażak pomógł uratować się kobiecie i dziecku
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAKISTAN
POŻAR
CENTRUM HANDLOWE