Szok! 16-latek zmartwychwstał. "Lekarz stwierdził zgon"

Lekarze stwierdzili zgon 16-latka, który zasłabł na ściance wspinaczkowej. Gdy rodzice modlili się nad ciałem, chłopak otworzył oczy

Prawdziwy cud w Ameryce, a może błąd paru medyków naraz? Do tego nieprawdopodobnego zdarzenia doszło w stanie Teksas jeszcze w styczniu, teraz sprawę nagłośniły media, w tym telewizja FOX czy New York Post. 16-letni Sammy Berko z Missouri City poszedł z rodzicami na siłownię, by poćwiczyć na ściance wspinaczkowej. Wszedł sprawnie na sam szczyt, a potem nagle... znieruchomiał. Jego ciało w dziwny sposób zwisało na linie... Jak potem opowiadali telewizji Fox rodzice Sammy'ego, początkowo myśleli, że ich syn robi sobie żarty. Ale on nadal się nie ruszał. Wszyscy zrozumieli, że stało się coś złego. Ściągnięto przywiązanego do liny chłopaka na dół. Nie oddychał, jego serce nie biło. Kilka osób zaczęło udzielać mu pierwszej pomocy, a potem do akcji wkroczyli ratownicy medyczni i lekarze Walczyli o przywrócenie chłopakowi czynności życiowych przez dwie godziny, ale bez skutku. "Przykro mi, ale on odszedł" - tych słów lekarza rodzice 16-latka nie zapomną nigdy...

Rodzice modlili się nad ciałem syna. Sammy Berko zmartwychwstał czy doszło do pomyłki lekarzy?

Po stwierdzeniu zgonu poprosili medyków, by mogli na chwilę zostać sam na sam z ciałem syna i pożegnać się z nim. Płakali, a w pewnym momencie zaczęli się modlić. "Mój Boże, on się porusza" - powiedział nagle ojciec chłopaka. Sammy otworzył oczy! "Lekarze w szpitalu powiedzieli, że nigdy czegoś takiego nie widzieli" - opowiada w wywiadzie matka nastolatka. Jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, jak względnie niewielkie skutki ma straszna przygoda Sammy'ego. Z powodu niedokrwienia mózgu utracił częściowo pamięć ostatnich wydarzeń i musiał uczyć się chodzić na nowo, ale robi ogromne postępy i normalnie rozmawia z ludźmi. Rodzice 16-latka nagłaśniają swoją historię, by zwrócić uwagę świata medycznego na konieczność dokładnego badania dzieci pod kątem wad serca. Okazało się bowiem, że zasłabnięcie 16-latka było spowodowane właśnie taką utajoną genetyczną wadą.

Sonda Czy wierzysz w cuda? Tak Nie

Day 932: Let’s have more nice things... ...Like 16-year-old, Sammy Berko who suffered a cardiac arrest & after paramedics and doctors performed CPR for two hours, he was pronounced dead—and then he came back.#MoreNiceThingshttps://t.co/WLgvG1PcAN— Brad Ferguson (@BradFergus0n) April 21, 2023

"Teen Rock Climber Dies, Then Returns to Life: ‘He Willed Himself to Survive’ "When you have an undiagnosed genetic disease that conflicts with your will to live, you can have an episode like this. Welcome back, Sammy Berko!https://t.co/kGB2rSBO3Q— Gray Wolf (@graywolf442) April 23, 2023

QUIZ. Sobotnia ortografia. Arcytrudne słowa na literę "k". Kosmiczny poziom! Pytanie 1 z 12 Na początek coś łatwego. Wskaż poprawną pisownię: krzesiwo kżesiwo kszesiwo Dalej