Wielki skandal pod pałacem! "Kobieta aresztowana po awanturze"

Pokojówka z komnat króla Karola III aresztowana! Pijana dwórka awanturowała się w barze, atakowała ludzi i rozbijała szklanki

Kolejny skandal wokół rodziny królewskiej! Okolice szacownej rezydencji króla Karola III i królowej Camilli stały się scenerią karczemnej awantury. Angielska flegma i maniery poszły w kąt, bo kogoś poniosła gorączka piątkowej nocy w trakcie przyjęcia... Co tam się działo? Jak potwierdziła policja, w barze Victoria, tuż obok Pałacu Buckingham doszło do aresztowania jednej osoby. Wiadomo, że jest to kobieta, która awanturowała się podczas przyjęcia, rozbijała szklanki i zaatakowała jedną osobę. O kogo może chodzić? Aresztowana osoba ma pewien związek z brytyjską rodziną królewską, ponieważ to 24-letnia kobieta, która uczestniczyła w imprezie firmowej zorganizowanej dla pałacowego personelu. 24-letnia królewska dwórka została aresztowana pod zarzutem napaści, uszkodzenia mienia oraz zakłócania porządku w stanie nietrzeźwości, jak poinformowała CNN londyńska policja metropolitalna.

"Chociaż było to nieformalne spotkanie towarzyskie, a nie oficjalna impreza świąteczna w Pałacu, fakty zostaną w pełni zbadane"

Według nieoficjalnych doniesień CNN kobieta wtrącona do lochu, czy też może do zwykłej policyjnej celi na czas imprezy to najprawdziwsza królewska pokojówka, która bawiła się w gronie pięćdziesięciu innych dwórek, koniuszych, lokajów, dam dworu i kamerdynerów. Brytyjska rodzina królewska musi być wstrząśnięta tym skandalem. Poinformowano, że w sprawie aresztowania pijanej dwórki wszczęto dyscyplinarne postępowanie na dworze. Rzecznik pałacu powiedział BBC: „Jesteśmy świadomi incydentu poza miejscem pracy z udziałem kilku pracowników Household, którzy wcześniej uczestniczyli we wczesnym wieczornym przyjęciu w Pałacu. Chociaż było to nieformalne spotkanie towarzyskie, a nie oficjalna impreza świąteczna w Pałacu, fakty zostaną w pełni zbadane, a w odniesieniu do poszczególnych pracowników zostanie przeprowadzony solidny proces dyscyplinarny i zostaną podjęte odpowiednie działania”.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

QUIZ. Księżna Kate czy księżna Meghan? 10 pytań tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Książę zakochał się w niej, gdy zobaczył ją na wybiegu w prześwitującej sukience. Kate czy Meghan? Kate Meghan Następne pytanie