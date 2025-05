Szokująca rozmowa prezydenta z żoną. "Ty frajerze!"

Ekspert od czytania z ruchu warg ujawnia, co jego zdaniem mówili Macronowie. Żona nazwała prezydenta frajerem?

To nagranie nadal jest szeroko komentowane na świecie! W internecie pojawił się nagrany przez AP film pokazujący chwile tuż przed wyjściem pary prezydenckiej Francji z samolotu w Wietnamie. Ktoś uchwycił telefonem moment, w którym Emmanuel Macron i Brigitte Macron są jeszcze w maszynie. Jego widać dobrze, ona jest ukryta. Ale w pewnym momencie ręka Brigitte w czerwonej kreacji wysuwa się w stronę prezydenta i... uderza go w podbródek. Macron ma wyraźnie zaszokowaną minę, ale po chwili zbiera się w sobie i wychodzi z samolotu niby nigdy nic. Co tam się działo?! Pałac Elizejski przysięga, że żadnego policzka nie było i to wszystko tylko małżeńskie żarciki. „To był moment, w którym prezydent i jego żona po raz ostatni odprężali się przed podróżą, żartując” – powiedział reporterom AP anonimowy informator z kręgu prezydenckiej pary. „To moment jedności. Nie trzeba było nic więcej, by lać wodę na młyn teoretyków spiskowych” - dodał.

"Trzymaj się z daleka, ty frajerze". Brigitte Macron naprawdę to powiedziała do męża?

Eksperci od mowy ciała komentowali ewidentne napięcie między pierwszą parą Francji, a teraz specjalista od czytania z ruchu warg ujawnia, co jego zdaniem Macronowie mówili do siebie tuż po spoliczkowaniu prezydenta przez pierwszą damę. Było ostro! "The Epxress" cytuje wypowiedzi otrzymane przez LipReader Analysis. „Emmanuel następnie podchodzi bliżej Brigitte, zanim się uspokoi i przejdzie na drugą stronę. Chwilę później daje jej znak, żeby poszła za nim, mówiąc: 'Chodźmy'. Dziękuje pilotowi i macha do kamer, próbując odzyskać twarz" - zaczyna analityk. Wymiana zdań, o której mowa, miała miejsce właśnie wtedy. „Ale na szczycie schodów znów robi się lodowato. On wyciąga rękę; ona ją ignoruje, trzymając się poręczy. Gdy przechodzi, wydaje się mruczeć słowa: „Dégage, espèce de loser”, co oznacza „Trzymaj się z daleka, ty frajerze”. Pan Macron wydaje się wtedy mówić „Essayons, s’il te plaît”, co można przetłumaczyć jako: „Spróbujmy, proszę?”. Ona krótko odpowiada: „Non”".

Szokująca historii miłości Macronów. Gdy się poznali, on miał 15 lat, a ona 39

Emmanuel Macron poznał Brigitte Trogneux (panieńskie nazwisko), gdy miał 15 lat. Ona miała 39 lat i była jego nauczycielką w szkole, mężatką z trójką dzieci. Opiekowała się kółkiem teatralnym, w którym występował Emmanuel. Zostali parą, gdy przyszły prezydent był jeszcze nastolatkiem, ślub wzięli w 2007 roku. Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.

Especialista revela o que Macron e a esposa falaram após tapa no rostoO portal britânico The Express descobriu o que o líder francês conversou com Brigitte após ela agredi-lo ao sair de um avião no Vietnã.https://t.co/4ID8PvV8Ez— Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) May 29, 2025

