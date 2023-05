Alaksandr Łukaszenka w szpitalu? Nieoficjalne wiadomości. „Stan krytyczny”

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka od jakiegoś czasu niedomagał na zdrowiu. Obserwatorzy zwracali uwagę na to już podczas parady zwycięstwa w Moskwie. Nagle przestał być aktywny publicznie, a gdy już uchwyciły go kamery nie wyglądał dobrze. Czy to kres mińskiego tyrana, który niepodzielnie sprawuje władzę od blisko trzech dekad? Tak twierdzi jego były współpracownik. - Według wstępnych informacji, z zastrzeżeniem dalszego potwierdzenia, Łukaszenko został pilnie przetransportowany do moskiewskiego Centralnego Szpitala Klinicznego po spotkaniu za zamkniętymi drzwiami z Putinem. Obecnie pozostaje tam pod opieką medyczną. Czołowi specjaliści zostali zmobilizowani, aby zająć się jego krytycznym stanem. Przeprowadzono procedury oczyszczania krwi, a stan Łukaszenki uznano za nie nadający się do transportu. Zorganizowana akcja ratowania białoruskiego dyktatora miała na celu rozwianie spekulacji na temat rzekomego udziału Kremla w jego otruciu – napisał w sobotę, 27 maja, na Twitterze opozycjonista Wałeryj Cepkała. Zastrzegł jednak, że są to niepotwierdzone informacje.

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow's Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W— Valery Tsepkalo (@ValeryTsepkalo) May 27, 2023

Nekrolog Alaksandra Łukaszenki na stronie klubu

Doszło też do dziwnego zbiegu wydarzeń. Tego samego dnia na stronie klubu hokejowego Dynamo Mińsk pojawił się nekrolog informujący o śmierci Łukaszenki! Klub poinformował, że strona padła ofiarą ataku hakerskiego i że nie ma do niej dostępu.

To wszystko dzieje się w przełomowym dla Białorusi momencie. Na terenie naszego wschodniego sąsiada Rosja rozmieszcza taktyczną broń jądrową, o czym poinformował w piątek, 26 maja, Łukaszenka. Jak powiedział rozmowie z PAP białoruski dysydent i były ambasador tego kraju w Polsce Paweł Łatuszka, to koniec niezawisłego państwa. - Na naszych oczach znika kraj o nazwie Białoruś – powiedział. Jak dodaje, wszystko idzie drogą wyznaczoną przez Putina.

An obituary of the dictator #Lukashenko appeared on the website of the #Minsk hockey club Dynamo.“HC Dynamo-Minsk website has been hacked and is currently not controlled by the club. Necessary work is underway to restore access at the moment," the club hastily excused itself. pic.twitter.com/Z7VdpQvnvS— TOGA (@KrzysztofJano15) May 27, 2023