Szokujące wyznania gwiazdy! Tacy są w łóżku Brad Pitt i Ben Affleck

Gwyneth Paltrow ujawnia, jakimi kochankami byli Brad Pitt i Ben Affleck! Wskazała wyraźnie na jednego z nich

Tak gorących wyznań przed kamerą dawno nie było! Wielka gwiazda filmowa opowiedziała przed kamerą o tym, jacy są w łóżku dwaj sławni aktorzy! Chodzi o Gwyneth Paltrow. Aktorka została niedawno zaproszona do podcastu "Call Her Daddy". Prowadząca nie zamierzała poprzestać na grzecznym dopytywaniu o role i bez ogródek przeszła do pytań o seks i miłość. Spytała o Brada Pitta i Bena Afflecka, z którymi aktorka spotykała się kolejno w latach 90. - najpierw z Pittem, ao do 2000 roku z Affleckiem, obecnym mężem Jennifer Lopez. Kto lepiej całował? Na to pytanie Gwyneth odrzekła, że obaj byli w całowaniu tak samo dobrzy. A w łóżku?

"Ben był technicznie doskonały". Aktorka wychwala męża J. Lo!

"Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo z Bradem mieliśmy doskonałą chemię, byliśmy bardzo zakochani, jednak to Ben był technicznie doskonały" - wypaliła Gwyneth. Potem nieco złagodziła wymowę tej odpowiedzi, przyznającej palmę pierwszeństwa Affleckowi. Podczas gry w "poślubić, zabić czy iść do łóżka" miała przyporządkować do tych trzech słów byłych partnerów z eks mężem Chrisem Martinem włącznie. Na ślubnym kobiercu Gwyneth chciałaby zatem wylądować ponownie z wokalistą Coldplay, gdyby miała kogoś zabić, wybrałaby Afflecka, a do łóżka jednak poszłaby z Bradem!

Sonda Jaki jest twój ulubiony film z Gwyneth Paltrow? "Emma" "Wielkie nadzieje" "Zakochany Szekspir" "Gra o miłość" "Szkoła stewardes" "Dowód"

Gwyneth Paltrow says Ben Affleck was ‘excellent’ in bed compared to Brad Pitt https://t.co/UUiG0t3S0Z— Fox News (@FoxNews) May 3, 2023

Gwyneth Paltrow discussing who was the better lover – Brad Pitt or Ben Affleck – probably wasn’t on your 2023 bingo card, but here we are. https://t.co/cM3PmU3wEB pic.twitter.com/tZDLw360TY— CNN (@CNN) May 4, 2023

QUIZ. Czy znasz piosenki z czołówek polskich seriali? 10/10 dla prawdziwych fanatyków! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. "Życie, życie jest..." Powieścią Nowelą Balladą Dalej