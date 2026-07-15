Pożar biurowca w centrum miasta. "Zwłoki wyciągali z szybów wind"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-07-15 12:07

Biura, apartamenty, restauracje i bar na dachu - tak wyglądał wieżowiec w centrum Brukseli, w którym wybuchł we wtorek (14 lipca) pożar. W jego wyniku zginęło sześć osób. Ratownicy zastali wstrząsający widok - ciała zmarłych wyciągali z szybów wind.

  • Dramatyczny pożar wybuchł we wtorek w centrum Brukseli, w biurowcu OXY Tower przechodzącym renowację, zaskakując około 200 osób.
  • Sześć osób straciło życie, gdy ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się do szybów wind, blokując ewakuację i prowadząc do tragicznych odkryć.
  • Jak doszło do tej katastrofy i jakie są najnowsze ustalenia dotyczące przyczyn pożaru, który wstrząsnął stolicą Belgii?

Pożar w biurowcu w centrum miasta

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 14 lipca, w jednym z biurowców w Brukseli (Belgia). Jak podaje PAP, w budynku OXY Tower w centrum miasta, który przechodzi gruntowną renowację, wybuchł pożar. W momencie pojawienia się ognia, w biurowcu znajdowało się około 200 osób. Sześć zginęło.

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Jak podaje między innymi serwis VRT, pożar wybuchł na drugim piętrze budynku, a stamtąd płomienie błyskawicznie rozprzestrzeniły się do szybów wind. "Pożar spowodował zablokowanie łącznie dwóch wind. To właśnie z szybów wydobyto ciała" - czytamy. Prócz ofiar śmiertelnych są też ranni - dwie osoby z oparzeniami trafiły do szpitali. Z kolei jeden ze strażaków doznał udaru cieplnego, ale pomocy udzielono mu na miejscu. 

Na miejsce dramatu pojechali premier kraju Bart De Wever oraz król Filip. OXY Tower znajduje się w ścisłym centrum Brukseli. Na razie nie wiadomo, co mogło być dokładną przyczyną wybuchu pożaru. 

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