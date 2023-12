i Autor: EPA/MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP; Twitter/@generalsvr_en

Wojna na Ukrainie

Tajemniczy gest Putina. Plotki o powodach mogą szokować. Putin nie żyje?

Władimir Putin znów to zrobił! Jeszcze niedawno podczas spotkań ze "zwykłymi ludźmi" w terenie obejmował ich i podchodził do nich bardzo blisko, ale teraz znów zachowuje dziwny dystans... Podobnie jak podczas spotkania z ambasadorami, Putin trzymał się z dala od sędziów konstytucyjnych na sali konferencyjnej. Znów użył wielkiego stołu. Czemu to zrobił? Plotki szaleją!