"Tajna córka Putina" znaleziona w Paryżu? Film pojawił się w sieci

Portal TCH twierdzi, że namierzył "tajną córkę Putina" w Paryżu. Kobieta została zaczepiona na ulicy i nagrana

„Trzy tygodnie temu twój ojciec zabił mojego brata. Jak ty w ogóle żyjesz w Europie? W tej nienawistnej, przeklętej Europie, w tej „gejropie”. Co z wami jest? Powiedz coś. Czy popierasz jego politykę?”. Takie pytania padają na krótkim filmiku, który zdążył już obiec media społecznościowe i pojawia się na portalach informacyjnych. Filmik nakręcony został na ciemnej ulicy. Reporter zaczepia blondynkę w maseczce zakrywającą pół twarzy, stojącą w czarnej zimowej kurtce. Kobieta stoi ze spuszczoną głową, słuchając tego, co się do niej mówi, a w końcu próbuje odejść, mówiąc jedynie: "Nie masz pozwolenia na filmowanie". Nie zaprzecza, by jej ojciec zabił czyjegoś brata, ale i nie potwierdza niczego. O co chodzi? Film pojawił się na portalu TCH, a jego autor twierdzi, że kobieta z filmu to Luiza Rozowa zwana "tajną córką Putina", namierzona w Paryżu na zakupach. Wygląda na to, że mężczyzna kręcący film miał brata na Ukrainie, być może w siłach zbrojnych, a gdy ten zginął, postanowił skonfrontować się z Luizą, wierząc, że to córka samego Putina. Czy to naprawdę ona, a może jakaś obca kobieta? Tego nie wiadomo.

Skąd wzięły się plotki o "tajnej córce Putina"? Tajemnicza postać zwana Luizą

Doniesienia o "tajnej córce Putina" pojawiły się na łamach "Projektu" kilka lat temu. Pisano, że rosyjski prezydent ma rzekomo nieślubną nastoletnią córkę z niejaką Swietłaną, którą poznał, gdy była sprzątaczką w sklepie, a potem uczynił ją majętną bizneswoman. Obie panie początkowo brylowały w mediach społecznościowych, pokazując luksusowe życie. Luiza vel Elizawieta została nawet projektantką mody i DJ-em. Gdy życie niejakiej Luizy Rozowej, zwanej też Elizawietą, przyciągnęło uwagę mediów, konto dziewczyny zniknęło. Potem informowano, że Luiza jest zamknięta w złotej klatce w Sankt Petersburgu, innym razem o powrocie do Monako. W tym roku 22-letnia już Luiza zaczęła nadawać z kanału Telegram jako "Sztuka Luizy". To, co się tam dzieje (konto jest prywatne) relacjonuje "Bild". Podobno dziewczyna mieszka obecnie w Paryżu, a w sieci nie szczędzi zagadkowych aluzji. W jednym z wpisów pisała o „człowieku, który odebrał życie milionom ludzi i zniszczył moje” – co niektórzy zinterpretowali jako słowa o Putinie. W innym poście Luiza opublikowała selfie z podpisem: „To wyzwalające móc znów pokazać światu swoją twarz. Przypomina mi to, kim jestem i kto zniszczył mi życie”. Komentarza w tej sprawie z Kremla brak.

“Your father killed my brother.”A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris.She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk— NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

