Tak wygląda córka Kim Dzong Una! Prawie go przerosła. Będzie następnym dyktatorem?

Córka Kim Dzong Una niebawem przerośnie ojca. Oglądali wspólnie wodowanie okrętu wojennego

Kim Dzong Un znów zrobił sobie propagandowe zdjęcia z córką. Kim Ju Ae jest już niemal tego samego wzrostu, co ojciec. Może mieć około trzynastu czy czternastu lat. Jej dzieciństwo jest bardzo nietypowe, bo ojciec nie zabiera jej na lody czy do wesołego miasteczka, a na wodowania okrętów wojennych czy pokazy pocisków balistycznych, opowiadając o tym, jak szykuje się do ewentualnego odparcia ataku Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Tym razem ojciec z córką wybrali się na ceremonię wodowania 5000-tonowego okrętu wojennego w zachodnim porcie Nampo, o czym poinformowały państwowe media północnokoreańskie. Chodzili pod rękę i rozmawiali o "wielofunkcyjnym niszczycielu", który może obsługiwać pociski zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Podobno córka Kima szykowana jest na jego następczynię. Już teraz trzeba oddawać jej cześć, w zeszłym roku reżimowe media zaczęły określać ją jako "wielką osobę przewodnią".

Kim Ju-Ae to córka Kim Dzong Una. Zaczął pokazywać ją światu w 2022 roku

Kim Dzong Un zaczął promować swoją córkę na uroczystościach państwowych jeszcze w listopadzie 2022 roku. Dziewczynka nie była wcześniej fotografowana, przynajmniej oficjalnie. Kim Ju-Ae w listopadzie obchodzi urodziny. Z tej okazji rok temu północnokoreański dyktator wymyślił dla córki prezent w postaci oglądania testu pocisku międzykontynentalnego, który byłby zdolny dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. Z kolei w lutym 2023 roku władze Korei Północnej pokazały oficjalne zdjęcia z obchodów 75. rocznicy powstania armii Korei Północnej. W Pjongjangu do stołu zasiedli północnokoreański dyktator, jego żona Ri Sol Ju oraz Kim Ju-Ae. Komentatorzy polityczni pisali wtedy, że Kim szykuje córkę na swoją następczynię.

#KimJongUn taking a stroll along the new destroyer ''Choe Hyon'' with his daughter Kim Ju Ae pic.twitter.com/RHJWxwYjdc— North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) April 26, 2025

i Autor: SE

