Takie są przepowiednie Simpsonów na 2026 rok! Poprzednie się sprawdzały

Jakie są przepowiednie Simpsonów na 2026 rok? Sławny serial nie raz pokazał przyszłość

"Simpsonowie" przewidują przyszłość! Ta teoria krąży po internecie od lat - i w dodatku wcale nie jest pozbawiona sensu. Rzeczywiście, w słynnym serialu animowanym pojawiały się sceny, które w momencie narysowania ich były tylko żartem, a po latach rozgrywały się nieoczekiwanie w prawdziwym życiu. W sieci można znaleźć mnóstwo list "przepowiedni Simpsonów", które się sprawdziły. Niektóre mają po kilkadziesiąt pozycji, a część z nich faktycznie może zdumiewać. Przykładowo, w odcinku z 1993 roku showmeni Siegfried & Roy zostali zaatakowani przez białego tygrysa bengalskiego podczas występu. W 2003 roku dokładnie ten sam magik, Roy Horn, naprawdę przeżył atak takiego tygrysa na scenie, co sprawiło, że został ciężko ranny i przerwał karierę. Z kolei w 1998 roku w odcinku "The Wizard of Evergreen Terrace" Homer pisze na tablicy matematyczny wzór, który jest bardzo podobny do odkrytego dopiero w 2012 roku wzoru związanego z odkryciem tak zwanego bozony Higgsa. Teraz media prześcigają się w tworzeniu list przepowiedni Simpsonów na 2026 rok. Jakie one są? Aż trudno uwierzyć!

Sztuczna inteligencja, podróże kosmiczne i kosmici na Ziemi

A zatem - co Simpsonowie wieszczą na 2026 rok? Jeden z najczęściej przywoływanych przykładów pochodzi z odcinka z 2012 roku. Pracownicy elektrowni zostają tam zastąpieni robotami, co kończy się buntem maszyn i powrotem ludzi do pracy. Dziś ten fragment jest interpretowany jako zapowiedź rewolucji AI. Inna "przepowiednia" to kosmiczna turystyka. W 1994 roku Homer Simpson poleciał w kosmos w ramach akcji promocyjnej NASA. Wówczas brzmiało to jak absurd. A może powtórka z pandemii? Odcinek "Marge in Chains" z 1993 roku pokazuje sytuację, w którym wirus przybywa do Springfield z Japonii. A kosmici? Sporo mówiło się w ostatnich czasach o odtajnianiu dokumentów związanych z UFO albo o tajemniczych dronach czy balonach, zwłaszcza w rejonie lotnisk. Tymczasem w odcinku z 1997 roku zatytułowanym „Akta Springfield” dwóch agentów FBI bada stwierdzenie Homera, że ​​widział kosmitę. Kto wie, może i to się sprawdzi!

Sonda Czy serial "The Simpsonowie" powinien być tworzony w nieskończoność? TAK! Już dawno powinien się skończyć

The Simpsons made these alarming predictions for 2026 — some of which are already underway https://t.co/vlutmeokPC pic.twitter.com/hY8k32BW5f— New York Post (@nypost) January 6, 2026

Quiz. Te postacie z filmów animowanych podbiły świat. Kto jest kim? Dopasuj opis do bohatera Pytanie 1 z 10 Kim jest Shrek, postać z serii filmów animowanych o tym samym tytule? Trollem Ogrem Goblinem Następne pytanie