Ten samolot będzie rewolucją. Pasażerowie nigdy tego nie widzieli

Podróż z Australii do Europy? Brzmi jak poważne wyzwanie wymagające wielu przesiadek. Ale teraz australijskie linie lotnicze Quantas chcą rozwiązać ten problem, a zarazem pobić rekord Guinnessa! Już za dwa lata wprowadzą do oferty bezpośredni rejs z Sydney do Londynu. Trasa będzie miała długość ponad 17 tys. kilometrów, a lot ma ma zająć około 22 godzin bez przerwy, co uczyni go najdłuższym lotem pasażerskim w historii. Pierwsza maszyna w ramach Project Sunrise przechodzi właśnie ostatnie przygotowania, a program testów w powietrzu rusza w 2026 roku. Miał ruszyć wcześniej, ale plany te pokrzyżowały kłopoty techniczne i pandemia koronawirusa. Dlaczego „Project Sunrise”? Nazwa nie jest przypadkowa. Podczas lotu pasażerowie zobaczą bowiem dwa wschody słońca.

Dotychczasowe rekordy długości lotu. Amerykański, dwumiejscowy samolot eksperymentalny leciał 9 dni

Jakie są dotychczasowe rekordy długości lotu pasażerskiego? Poprzedni rekord w tej dziedzinie także należał do Quantas. Został ustanowiony w 2019 roku na trasie Nowy Jork-Sydney i trwał 19 godzin i 16 minut. Był to jednak tylko lot eksperymentalny. Najdłuższy obecnie wykonywany, regularny lot pasażerski trwa około 19 godzin i 20 minut - to trasa Xiamen Air z Nowego Jorku do Fuzhou w Chinach. Podróż z Singapore Airlines na trasie Singapur–Nowy Jork trwa 18,5 godziny. Niewiele mniej zajmuje lot Perth–Londyn – 17,5 godziny, Perth–Paryż – 17 godzin, Melbourne–Dallas – około 16 godzin. Najdłuższy lot w historii należy do maszyny Rutan Voyager. Samolot ten leciał bez przerwy, bez lądowania i tankowania, przez 9 dni i 3 minuty. Nie był to jednak rejs pasażerski, ale pokaz możliwości lotniczych eksperymentalnej maszyny.

El avión de #Qantas que conquistará la última frontera de los vuelos más largos del mundo ya se encuentra en la línea de ensamblaje de @Airbus en Toulouse 👇 https://t.co/HzmlRqmJTE pic.twitter.com/nA2QXT6OoL— Nicolás Larenas ✈️ (@n_larenas) November 17, 2025

