Ten samolot będzie rewolucją. Pasażerowie nigdy tego nie widzieli

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-18 8:53

Australijskie linie lotnicze Qantas zamierzają pobić rekord Guinnessa! Już za dwa lata chcą wprowadzić do oferty bezpośredni rejs z Sydney do Londynu. Trasa będzie miała długość ponad 17 tys. kilometrów, a lot ma ma zająć około 22 godzin bez przerwy. Jeden z poprzednich rekordów długości lotu także należał do Quantas. Został ustanowiony w 2019 roku na trasie Nowy Jork-Sydney, lot trwał 19 godzin i 16 minut.

Ten samolot będzie rewolucją. Pasażerowie nigdy tego nie widzieli

i

Autor: Shutterstock

Australijskie linie lotnicze chcą uruchomić połączenie między Londynem a Sydney. Pasażerowie spędzą w maszynie 22 godziny

Podróż z Australii do Europy? Brzmi jak poważne wyzwanie wymagające wielu przesiadek. Ale teraz australijskie linie lotnicze Quantas chcą rozwiązać ten problem, a zarazem pobić rekord Guinnessa! Już za dwa lata wprowadzą do oferty bezpośredni rejs z Sydney do Londynu. Trasa będzie miała długość ponad 17 tys. kilometrów, a lot ma ma zająć około 22 godzin bez przerwy, co uczyni go najdłuższym lotem pasażerskim w historii. Pierwsza maszyna w ramach Project Sunrise przechodzi właśnie ostatnie przygotowania, a program testów w powietrzu rusza w 2026 roku. Miał ruszyć wcześniej, ale plany te pokrzyżowały kłopoty techniczne i pandemia koronawirusa. Dlaczego „Project Sunrise”? Nazwa nie jest przypadkowa. Podczas lotu pasażerowie zobaczą bowiem dwa wschody słońca. 

ZOBACZ TEŻ: Samolot NATO roztrzaskał się w Gruzji. 20 osób nie żyje

Dotychczasowe rekordy długości lotu. Amerykański, dwumiejscowy samolot eksperymentalny leciał 9 dni

Jakie są dotychczasowe rekordy długości lotu pasażerskiego? Poprzedni rekord w tej dziedzinie także należał do Quantas. Został ustanowiony w 2019 roku na trasie Nowy Jork-Sydney i trwał 19 godzin i 16 minut. Był to jednak tylko lot eksperymentalny. Najdłuższy obecnie wykonywany, regularny lot pasażerski trwa około 19 godzin i 20 minut - to trasa Xiamen Air z Nowego Jorku do Fuzhou w Chinach. Podróż z  Singapore Airlines na trasie Singapur–Nowy Jork trwa 18,5 godziny. Niewiele mniej zajmuje lot Perth–Londyn – 17,5 godziny, Perth–Paryż – 17 godzin, Melbourne–Dallas – około 16 godzin. Najdłuższy lot w historii należy do maszyny Rutan Voyager. Samolot ten leciał bez przerwy, bez lądowania i tankowania, przez 9 dni i 3 minuty. Nie był to jednak rejs pasażerski, ale pokaz możliwości lotniczych eksperymentalnej maszyny.

Super Express Google News
Sonda
Co najbardziej frustruje Cię podczas podróży samolotem?
QUIZ: znane linie lotnicze. Rozpoznasz je po logo?
Pytanie 1 z 15
Ta linia lotnicza to...
LiniaLotnicza1
AKTORZY, KTÓRZY ZOSTALI PILOTAMI SAMOLOTU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOLOT
AUSTRALIA