To by się stało, gdyby wygrał Putin. Noblistka mówi o przyszłości

Noblistka Swiatłana Aleksijewicz o tym, co przyniosłaby wygrana Putina: "Każdy kraj byłby zmuszony do tego, by stanąć po jakiejś stronie, atakować czy bronić się"

"Ale nieuczciwość, która istniała, polegała na tym, że w jakiś sposób wmówiliśmy ludziom, że Ukraina będzie w stanie nie tylko pokonać Rosję, ale zniszczyć (Putina), zepchnąć go z powrotem do tego, jak wyglądał świat w 2012 lub 2014 roku, zanim Rosjanie zajęli Krym" — powiedział dopiero co sekretarz stanu USA Marco Rubio w "The Megyn Kelly Show". Co się stanie, jeśli faktycznie negocjacje z Putinem nic nie dadzą i prędzej czy później wygra on zdecydowanie wojnę na Ukrainie i przejmie władzę w tym kraju? Mówiła o tym Swiatłana Aleksijewicz w wywiadzie dla dodatku do watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano". "Mam nadzieję - dodała - że w Ukrainie przeważy demokracja. Gdyby wygrał Putin, świat zmierzałby ku zmilitaryzowanej przyszłości, w której każdy kraj byłby zmuszony do tego, by stanąć po jakiejś stronie, atakować czy bronić się" - powiedziała pisarka.

"Myślę, że dzisiaj musimy wrócić do wartości religijnych, do wiary w przyszłość. Bez przyszłości nie ma ludzkości"

"Myśleliśmy, że w XXI wieku będziemy rozwiązywać konflikty bez przemocy, ale tak nie jest. Pokolenie będące u władzy jest stare i wciąga nas w konflikt, który należy do przeszłości. Spójrzmy na dzisiejsze wojny; prowadzona jest walka przy mentalności z zeszłego wieku; okupacja, przemoc" - mówiła noblistka. "Kiedy się zaczęła, zobaczyliśmy coś, co do niedawna wydawało się niemożliwe: czołgi jadące w stronę granicy, jakbyśmy wrócili do przeszłości" - dodała na temat wojny na Ukrainie. "Zaledwie kilka lat temu byliśmy przekonani, że wkroczyliśmy w epokę zmian. Trudno było pomyśleć o tym, że w XXI wieku spory będą musiały być rozwiązywane przemocą. Dziś zdajemy sobie sprawę z tego, jak naprawdę mało zmienił się świat. Widziałam, jak w Moskwie prawosławni kapłani błogosławią broń żołnierzy, a także okręty podwodne, przeznaczone do niesienia śmierci. Na Białorusi w czasie rewolucji widziałam natomiast, że wielu katolickich księży otworzyło drzwi kościołów, by udzielić schronienia manifestantom. Ratowali również życie. Kościół katolicki pokazał wielkość, jakiej nie miały inne instytucje. Myślę, że dzisiaj musimy wrócić do wartości religijnych, do wiary w przyszłość. Bez przyszłości nie ma ludzkości" - powiedziała Swiatłana Aleksijewicz

Sonda Czy Donald Trump zakończy wojnę na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

Pemenang Nobel Sastra 2001-2024:2024 - Han Kang 🇰🇷2023 - Jon Olav Fosse 🇳🇴2022 - Annie Ernaux 🇫🇷2021 - Abdulrazak Gurnah 🇹🇿2020 - Louise Glück 🇺🇸2019 - Peter Handke 🇦🇹2018 - Olga Tokarczuk 🇵🇱2017 - Kazuo Ishiguro 🇬🇧2016 - Bob Dylan 🇺🇸2015 - Svetlana Alexievich 🇧🇾2014… pic.twitter.com/LyPb1sLjPc— Minsool Solusi Buku (@solusibukucom) October 11, 2024

Autor:

QUIZ. Test geograficzny. Które państwo jest mniejsze? 10/10 nie zdobędziesz! Pytanie 1 z 10 Które państwo jest mniejsze? Wielka Brytania czy Polska? Wielka Brytania Polska Następne pytanie