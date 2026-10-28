Trump chce zakazać "sztucznej inteligencji"! Ma swoją propozycję

Trump chce zakazać używania nazwy „sztuczna inteligencja”. Wymyślił nową

Donald Trump zakaże "sztucznej inteligencji"? We wtorek, 27 października, prezydent USA zamieścił wpis na swojej platformie Truth Social, w którym skrytykował nazwy, jakimi określamy ten wynalazek. Zdaniem Trumpa określenie "sztuczna inteligencja" nieodpowiednie i powinno zostać zastąpione innym.

Trump zwrócił się przy tym do amerykańskiego dziennika „The Wall Street Journal”, pytając, kiedy redakcja zacznie używać nazwy „superinteligencja”.

„Kiedy »The Wall Street Journal« zacznie nazywać sztuczną inteligencję (AI), bardzo niestosowną i nieprecyzyjną nazwą, SI (superinteligencja), nazwą, której używa lub wkrótce będzie używać praktycznie każdy?” – napisał Trump.

Trump zapowiada zakaz używania nazwy AI

Prezydent nie poprzestał na krytyce. Zapowiedział, że jego administracja podejmie kolejne działania.

„Wkrótce oficjalnie ZAKAZUJEMY używania terminu »AI/Sztuczna Inteligencja« we wszystkich stosownych dokumentach i wszędzie indziej z powodu jego nieprecyzyjności” – ogłosił.

Nie wyjaśnił jednak, jak szeroki miałby być nowy zakaz ani czy obejmowałby również prywatne firmy i media.

Trump już 29 września podpisał rozporządzenie nakazujące amerykańskim urzędom używanie nazw „Super Intelligence” i „SI” zamiast „Artificial Intelligence” i „AI”. Dotyczy ono między innymi oficjalnych pism, raportów i stron internetowych administracji federalnej.

Dlaczego Trump nie lubi nazwy „sztuczna inteligencja”?

Amerykański prezydent uważa, że słowo „sztuczna” umniejsza możliwości technologii. Jego zdaniem współczesne systemy potrafią znacznie więcej niż tylko naśladować ludzką inteligencję.

Nową nazwę wybrał po internetowej sondzie na Truth Social. „Superinteligencja” pokonała w niej propozycje „wyższa inteligencja” i „ekstremalna inteligencja”.

Trump zapowiedział także, że zamiast określenia „fake news”, czyli fałszywe wiadomości, będzie nazywał krytykowane przez siebie media „artificial news”, czyli „sztucznymi wiadomościami”.

Is this it, America? With all of the problems the country's facing- high gas prices, rising inflation, high interest rates, a war with Iran, etc., etc... This pathetic excuse of a president has nothing better to do than try to change the name of AI to Super Intelligence. SMH! https://t.co/dl6jvz9d4I— Damaan, AKA 'Philly's Finest!' (@Damaan4u33) October 27, 2026

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