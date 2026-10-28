Trump chce zakazać "sztucznej inteligencji"! Ma swoją propozycję

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-28 13:30

Donald Trump chce zakazać używania określenia „sztuczna inteligencja” i popularnego skrótu AI. Prezydent USA uważa, że ta nazwa jest nieprecyzyjna i źle opisuje możliwości nowoczesnej technologii. Zapowiedział, że wkrótce zostanie ona oficjalnie zakazana w odpowiednich dokumentach. Zamiast niej ma być używana „superinteligencja”, czyli SI. Trump już wcześniej podpisał rozporządzenie w tej sprawie, ale teraz chce pójść o krok dalej.

Donald Trump z uniesioną pięścią na tle flagi USA. O propozycji zmiany nazwy AI na SI przeczytasz na SE.
Autor: Julia Demaree Nikhinson/ Associated Press

Trump chce zakazać używania nazwy „sztuczna inteligencja”. Wymyślił nową

Donald Trump zakaże "sztucznej inteligencji"? We wtorek, 27 października, prezydent USA zamieścił wpis na swojej platformie Truth Social, w którym skrytykował nazwy, jakimi określamy ten wynalazek. Zdaniem Trumpa określenie "sztuczna inteligencja" nieodpowiednie i powinno zostać zastąpione innym.

Trump zwrócił się przy tym do amerykańskiego dziennika „The Wall Street Journal”, pytając, kiedy redakcja zacznie używać nazwy „superinteligencja”.

„Kiedy »The Wall Street Journal« zacznie nazywać sztuczną inteligencję (AI), bardzo niestosowną i nieprecyzyjną nazwą, SI (superinteligencja), nazwą, której używa lub wkrótce będzie używać praktycznie każdy?” – napisał Trump.

Trump zapowiada zakaz używania nazwy AI

Prezydent nie poprzestał na krytyce. Zapowiedział, że jego administracja podejmie kolejne działania.

„Wkrótce oficjalnie ZAKAZUJEMY używania terminu »AI/Sztuczna Inteligencja« we wszystkich stosownych dokumentach i wszędzie indziej z powodu jego nieprecyzyjności” – ogłosił.

Nie wyjaśnił jednak, jak szeroki miałby być nowy zakaz ani czy obejmowałby również prywatne firmy i media.

Trump już 29 września podpisał rozporządzenie nakazujące amerykańskim urzędom używanie nazw „Super Intelligence” i „SI” zamiast „Artificial Intelligence” i „AI”. Dotyczy ono między innymi oficjalnych pism, raportów i stron internetowych administracji federalnej.

Dlaczego Trump nie lubi nazwy „sztuczna inteligencja”?

Amerykański prezydent uważa, że słowo „sztuczna” umniejsza możliwości technologii. Jego zdaniem współczesne systemy potrafią znacznie więcej niż tylko naśladować ludzką inteligencję.

Nową nazwę wybrał po internetowej sondzie na Truth Social. „Superinteligencja” pokonała w niej propozycje „wyższa inteligencja” i „ekstremalna inteligencja”.

Trump zapowiedział także, że zamiast określenia „fake news”, czyli fałszywe wiadomości, będzie nazywał krytykowane przez siebie media „artificial news”, czyli „sztucznymi wiadomościami”.

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