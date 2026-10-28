Premier Hiszpanii zabrał głos po tragedii pod Toledo. "Jestem głęboko poruszony"

Tragiczny poranek na linii Madryt - Andaluzja

Do katastrofy doszło w środę rano w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo. Według wstępnych ustaleń pociąg AVE należący do przewoźnika Renfe uderzył w skład prywatnego operatora Iryo, który znajdował się na tym samym torze. W wyniku zderzenia co najmniej dwa wagony wypadły z torów i stoczyły się ze skarpy.

Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Według informacji podawanych przez hiszpańskie media liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 46, a dziesiątki pasażerów odniosły obrażenia. Śledczy badają przyczyny katastrofy i analizują działanie systemów bezpieczeństwa na trasie.

Pedro Sanchez: "Jestem głęboko poruszony"

Do tragedii odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Szef rządu opublikował w mediach społecznościowych poruszające oświadczenie.

- Jestem głęboko poruszony poważnym wypadkiem kolejowym w Toledo - napisał premier.

Jak poinformował, pozostaje w stałym kontakcie z ministrem transportu oraz władzami regionalnymi odpowiedzialnymi za koordynację działań ratunkowych.

- Służby ratownicze we współpracy z organami administracyjnymi pracują na miejscu, aby udzielić pomocy poszkodowanym i zapewnić im bezpieczeństwo - podkreślił Pedro Sanchez.

Premier złożył również kondolencje rodzinom ofiar.

- Przesyłam moje serdeczne wyrazy współczucia, solidarności i wsparcia wszystkim ofiarom oraz ich rodzinom - napisał.

Parlament odwołuje wydarzenia

Skala tragedii sprawiła, że hiszpańskie instytucje państwowe podjęły nadzwyczajne decyzje. Kongres Deputowanych, czyli niższa izba hiszpańskiego parlamentu, ogłosił odwołanie wszystkich wydarzeń zaplanowanych na środę.

Tymczasem na miejscu katastrofy nadal pracują ratownicy, strażacy i policjanci. Władze nie wykluczają, że bilans ofiar może ulec zmianie wraz z postępem działań prowadzonych na miejscu wypadku.

Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach

Na obecnym etapie nie pojawiły się oficjalne informacje o obywatelach Polski wśród ofiar śmiertelnych lub rannych. Takich danych nie przekazały dotąd ani hiszpańskie służby, ani polskie placówki dyplomatyczne.

- Sprawdzamy doniesienia medialne, nasz konsulat w Hiszpanii działa. Na teraz nie ma informacji o poszkodowanych Polakach - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

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Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

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