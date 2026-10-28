Pilny apel po katastrofie pod Toledo. Potrzebna krew dla rannych

Tragiczne skutki zderzenia pociągów

Do katastrofy doszło w środę rano w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo. Zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości, w tym skład AVE hiszpańskiego przewoźnika Renfe oraz pociąg operatora Iryo. W wyniku wypadku dwa wagony spadły ze skarpy. Według najnowszych informacji śmierć poniosło co najmniej 46 osób, a wiele kolejnych odniosło obrażenia wymagające hospitalizacji.

Szpitale i centra krwiodawstwa wzywają do pomocy

W związku z dużą liczbą rannych placówki medyczne w Kastylii-La Manchy oraz Madrycie rozpoczęły pilną akcję uzupełniania zapasów krwi. Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid zaapelowało o natychmiastowe zgłaszanie się dawców, szczególnie posiadających grupy 0+, 0-, A+, A- i B-.

Również organizacje krwiodawców oraz szpitale w Toledo i Ciudad Real poinformowały o konieczności pilnego uzupełnienia rezerw wszystkich grup krwi. Według lokalnych mediów część planowych zabiegów została odwołana, aby skierować personel i zasoby do pomocy ofiarom katastrofy.

Gdzie można oddać krew?

Osoby przebywające w Hiszpanii mogą zgłaszać się m.in. do:

Hospital Universitario de Toledo, gdzie działa punkt transfuzji krwi.

Punktów krwiodawstwa w Ciudad Real, w tym przy szpitalu uniwersyteckim.

Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid oraz licznych punktów poboru krwi działających w madryckich szpitalach.

Mobilnych punktów krwiodawstwa obsługiwanych przez władze regionu Madrytu i Cruz Roja (Czerwony Krzyż).

Kto może zostać dawcą?

Zgodnie z informacjami hiszpańskich służb krwi, dawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca ponad 50 kilogramów i ciesząca się dobrym zdrowiem. Przy oddawaniu krwi należy okazać dokument tożsamości.

Każda donacja może uratować życie

Hiszpańskie centra transfuzji przypominają, że krwi nie da się wyprodukować ani zastąpić innym preparatem. To właśnie od zapasów zgromadzonych dzięki dawcom zależy możliwość ratowania ofiar ciężkich wypadków, operacji i innych stanów zagrożenia życia. Dlatego po tragedii pod Toledo służby apelują o solidarność i jak najszybsze zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa.

🚨🚨 Llamamiento urgente a la donación de sangre ante un posible incremento de necesidades asistenciales sobrevenidas. 🚨 🅾+, 🅾-, 🅰+, 🅰- y 🅱-. 👉 Acude a tu punto de donación más próximo. 📲 https://t.co/CKgrS2KAxR #donarsangre https://t.co/CczP6fHylo— Centro de Transfusión🩸 (@Madridonasangre) October 28, 2026

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