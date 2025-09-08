Trump "dał Putinowi to, czego on chciał"? Prezydent nie owijał w bawełnę

Wołodymyr Zełenski dla ABC News o Alasce: „Szkoda, że ​​nie było tam Ukrainy, bo myślę, że prezydent Trump dał Putinowi to, czego chciał”

Prezydent Ukrainy w gorzkich słowach wypowiedział się na temat szczytu na Alasce w wywiadzie dla ABC News. Jak pamiętamy, w połowie sierpnia Władimir Putin spotkał się w USA z Donaldem Trumpem, przy czym przed rosyjskim przywódcą rozwinięto czerwony dywan, a prezydent USA witał go bardzo serdecznie. Spotkanie dotyczyło wojny na Ukrainie i zostało przeprowadzone bez udziału przedstawiciela Ukrainy. Rozmawiano bez udziału kamer (nie tak, jak wtedy, gdy Zełenski pokłócił się z Trumpem w Białym Domu), ale przynajmniej oficjalnie niczego w zasadzie nie ustalono. Co na to prezydent Ukrainy? On jest zdania, że na Alasce to Putin osiągnął swój cel. „Szkoda, że ​​nie było tam Ukrainy, bo myślę, że prezydent Trump dał Putinowi to, czego chciał” – powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla ABC News, wyemitowanym wczoraj w programie „This Week”. „On bardzo chciał spotkać się z prezydentem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I myślę, że Putin to dostał. I to jest szkoda. Putin nie chce się ze mną spotkać, ale bardzo chce spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, pokazać wszystkim nagrania wideo i zdjęcia z jego obecności” - dodał Zełenski.

"Powiedziałem, proszę pana, panie prezydencie, jestem gotowy na każde spotkanie – ale nie w Rosji"

"Wszyscy rozumiemy, że potrzebujemy dodatkowej presji na Putina. Potrzebujemy presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Powiedziałem, że prezydent Trump ma rację co do Europejczyków – jestem bardzo wdzięczny wszystkim partnerom. Ale niektórzy z nich, to znaczy, nadal kupują ropę i rosyjski gaz. To niesprawiedliwe… Dlatego musimy przestać kupować jakąkolwiek energię od Rosji. To tylko jeden, jedyny sposób, żeby powstrzymać zabójcę. Trzeba mu odebrać broń. Energia to jego broń” – mówił też ukraiński przywódca. Zełenski odniósł się też do propozycji Putina, który chciał, żeby prezydent Ukrainy przyleciał do Moskwy: „Może przyjechać do Kijowa Nie mogę jechać do Moskwy, kiedy mój kraj jest codziennie atakowany rakietami. Nie mogę jechać do stolicy tego terrorysty. To zrozumiałe. I on to rozumie”. Ale podkreślił, że spotkanie jest możliwe. „Powiedziałem, proszę pana, panie prezydencie, jestem gotowy na każde spotkanie – ale nie w Rosji – na każde spotkanie, dwustronne, trójstronne. Będziemy szczęśliwi, jeśli pan weźmie w nim udział” – powiedział.

"Putin oczywiście chce nas całkowicie okupować. Dla niego to zwycięstwo"

„Myślę, że prezydent [Trump] chce zakończyć tę wojnę. Ale jeśli mówimy o sprawiedliwym i trwałym pokoju, ważne jest, aby zakończyć ją i nie dopuścić do ponownej agresji za sześć miesięcy, za rok, za dwa lata. Ważne jest nie tylko samo zakończenie wojny. Tak, to bardzo ważne, ale także trwały pokój, bezpieczeństwo” – powiedział Zełenski. Według niego Putin nie chce tylko Krymu czy Donbasu, ale de facto całej Ukrainy. „Celem Putina jest okupacja Ukrainy. [Putin] oczywiście chce nas całkowicie okupować. Dla niego to [jest] zwycięstwo. I dopóki mu się to nie uda, zwycięstwo jest po naszej stronie. Dlatego przetrwanie jest dla nas zwycięstwem. Bo przetrwamy z naszą tożsamością, z naszym krajem, z naszą niepodległością” - mówił ukraiński przywódca dla ABC News.

“It’s a pity that Ukraine was not there, because I think that President Trump gave Putin what he wanted,” Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy told @MarthaRaddatz after the Trump-Putin summit last month in Alaska. https://t.co/ZfnJ3cWKwq pic.twitter.com/y61H1IYfZt— This Week (@ThisWeekABC) September 7, 2025

