Trump ma nowe plany w sprawie wojny. "Myślę, że to załatwimy"

Donald Trump nie daje za wygraną i nadal próbuje doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie, a przynajmniej właśnie to deklaruje. Podczas rozmowy z dziennikarzami w bazie Andrews po powrocie z finału turnieju US Open w Nowym Jorku powiedział, że już dziś i jutro odbędzie kolejne spotkania z przywódcami. "Mamy bardzo interesujące dyskusje. Europa, pewni europejscy przywódcy, przyjeżdżają do naszego kraju w poniedziałek lub wtorek, indywidualnie. I myślę, że to załatwimy" - zapowiedział Trump. "Musimy to załatwić, bo kiedy traci się bez powodu od pięciu do siedmiu tysięcy żołnierzy tygodniowo, trzeba to zakończyć" - dodał prezydent USA. Zapowiedział również, że przeprowadzi rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem „w ciągu najbliższych kilku dni”.

Prezydent USA: „Wojna w Ukrainie miała być najłatwiejsza do zakończenia”

Także w ostatni czwartek, 4 sierpnia Donald Trump zapowiadał, że w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Deklaracja padła po serii konsultacji z liderami europejskimi, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Trump został zapytany, czy planuje kontakt z Putinem po rozmowie z Zełenskim. "Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog" – odpowiedział amerykański prezydent. Trump przyznał, że wojna w Ukrainie okazała się znacznie trudniejsza do zakończenia, niż początkowo zakładał. "Sądziłem, że będzie to najłatwiejsza do rozwiązania wojna. Okazała się najtrudniejsza. Ale zrobimy to" – zapewnił. Wcześniej przedstawicielka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie dalszych działań dotyczących Rosji i wojny w Ukrainie.

