Trump podpisał dokument założycielski Rady Pokoju. "Każdy chce w niej być"

2026-01-22 11:51

W czwartek, 22 stycznia w Davos Donald Trump podpisał akt założycielski powołanej przez siebie tzw. Rady Pokoju. Na scenie obok niego pojawili się wysokiej rangi urzędnicy z 20 państw, które przedstawiono jako członków-założycieli, w tym przywódcy Węgier, Kosowa i Argentyny. "To bardzo ekscytujący dzień. Każdy chce być częścią Rady Pokoju" – powiedział i zapewnił, że będzie ona współpracowała z ONZ.

19 przywódców plus Trump. Jest Rada Pokoju

Na scenie pojawili się prezydent Argentyny Javier Milei, premier Węgier Viktor Orban, a także przedstawiciele Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii – przekazuje "Financial Times". Wśród członków-założycieli nie ma Rosji ani większości państw europejskich. 19 przywódców właśnie podpisało dokument. 

Co z Polską? 

Na spotkaniu, na którym podpisywany jest dokument, nie zabrakło polskiego prezydenta - on jednak swojego podpisu pod nim nie złoży. Przynajmniej na razie. "Polska nie rozpocznie procesu wchodzenia do Rady Pokoju, ale wyraża pewne zainteresowanie samą inicjatywą" - mówił w środę, 21 stycznia, Marcin Przydacz. "Udział Polski w Radzie Pokoju jest ważny i potrzebny, natomiast tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną, co było tematem rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem i zostało przyjęte z wielkim zrozumieniem" - powiedział dla TV Republika Karol Nawrocki.

Kto nie podpisał dokumentu Trumpa?

Udziału w Radzie odmówiły Norwegia, Szwecja i Francja. Jak pisze "Der Speigel", również Niemcy nie chcą tego zrobić. Prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski także nie widzi się w jednej "pokojowej" organizacji razem z Władimirem Putinem. W czwartek (22 stycznia) rano nadeszły także wieści z Wielkiej Brytanii -szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper powiedziała: "Nie będziemy dzisiaj jednym z sygnatariuszy, ponieważ chodzi tu o traktat prawny, który porusza znacznie szersze kwestie, a ponadto mamy obawy związane z tym, że prezydent Putin miałby być częścią forum, gdzie ma się rozmawiać o pokoju, ponieważ nadal nie widzieliśmy żadnych znaków ze strony Putina o zaangażowaniu na rzecz pokoju w Ukrainie". 

