Trump powiedział to do Macrona na pogrzebie! "Nie powinieneś tu być"

Ekspertka czytają z ruchu warg: Donald Trump przed spotkaniem z Zełenskim przepędził Macrona

Zdjęcia z osobistego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w bazylice św. Piotra w sobotę obiegły świat. Przywódcy przed pogrzebem papieża Franciszka rozmawiali tylko przez kwadrans, ale podobno był to kwadrans owocny. Jak się teraz okazuje, spotkanie to mogło wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie zdecydowana interwencja prezydenta USA. Donald Trump odganiał Emmanuela Macrona od Wołodymyra Zełenskiego przed pogrzebem papieża Franciszka? Tak uważa ekspertka czytająca z ruchu warg. Nicola Hickling ujawniła w Daily Mail, co amerykański prezydent powiedział do francuskiego, kiedy ten chciał dołączyć do spotkania z Zełenskim w bazylice św. Piotra. Podczas gdy za politykami ustawiano krzesła, tak by Trump z Zełenskim mogli usiąść i porozmawiać, Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podeszli i zaczęli przyjaźnie poklepywać ukraińskiego przywódcę. Tak, jakby chcieli dołączyć do rozmowy. Ale Trump się na to podobno nie zgodził. Według Hickling, prezydent USA powiedział Macronowi: „Zwolnij, pozwól mi...Nie jesteś tu we właściwym miejscu, musisz mi zrobić przysługę, nie powinieneś tu być”. Jak wiemy, spotkanie Trumpa z Zełenskim było spotkaniem w cztery oczy, a tego, o czym rozmawiali, możemy się domyślać z ich późniejszych komentarzy. Hickiling odczytała urywek tej rozmowy. Podobno Zełenski powiedział Trumpowi: „Chciałbym, żebyś zrobił to, ale nie w ten sposób”, a Trump miał odpowiedzieć: „To bardzo ciekawa strategia, masz moje zapewnienie”.

"Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny"

"Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Jak dodał, było to "bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty". Po pogrzebie Ojca Świętego Donald Trump pospiesznie opuścił Rzym, udając się do swoich innych obowiązków. Zaledwie dzień wcześniej skarżył się w sieci, że Ukraina nadal nie podpisała z USA umowy o minerałach i zaapelował, by podpis ten został złożony - tu cytat - "NATYCHMIAST".

This is what Trump said to Macron before the Zelensky meet according to a professional lip reader: “you are not in the right here, I need you to do me a favour, you should not be here”What do you think? pic.twitter.com/SqBFSzZ9CY— Vitamvivere_1 (@Vitamvivere_1) April 27, 2025

