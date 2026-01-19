Trump się odgraża: "Skoro nie dostałem pokojowego Nobla, nie muszę myśleć tylko o pokoju"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-19 12:16

Wygląda na to, że Donald Trump wciąż nie umie się pogodzić z tym, że nie otrzymał w ubiegłym roku pokojowej nagrody Nobla. Boli go to tak mocno, że w liście do premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoerego, napisał, że po tym, jak nie otrzymał Nobla, "nie musi myśleć wyłącznie o pokoju" - zacytowała go w poniedziałek, 19 stycznia, agencja AFP.

Donald Trump

i

Autor: RYAN SUN/ Associated Press
  • Donald Trump w liście do premiera Norwegii wyraził rozczarowanie brakiem Pokojowej Nagrody Nobla.
  • Stwierdził, że w związku z tym "nie czuje się już zobowiązany myśleć wyłącznie o pokoju".
  • Grozi nałożeniem ceł na kraje europejskie i zapowiada, że zdobędzie Grenlandię "w ten czy inny sposób".
  • Dowiedz się, co kryje się za tą kontrowersyjną wypowiedzią i jakie mogą być jej konsekwencje.

"Biorąc pod uwagę, że wasz kraj zdecydował się nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie 8 wojen PLUS, nie czuję się już zobowiązany myśleć wyłącznie o pokoju" - takie słowa napisał amerykański prezydent Donald Trump w liście, przesłanym do szefa norweskiego rządu. List został później ujawniony innym europejskim przywódcom.

Trump: "Nie daliście mi Nobla, to nie muszę myśleć tylko o pokoju"

"Guardian" donosi, że premier Norwegii, Jonas Gahr Stoeredostał tę "niezwykłą wiadomość" niedługo po tym, jak z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem napisali do Trumpa list. Sprzeciwili się w nim cłom, jakie amerykański przywódca ma zamiar nałożyć na niektóre kraje europejskie, które stoją na twardym stanowisku, że o przyszłości Grenlandii, autonomicznego terytorium należącego do Danii, powinni decydować tylko Duńczycy i Grenlandczycy. Trump z kolei uważa, że Grenlandia powinna należeć do USA ze względu na swoje strategiczne położenie. Zapowiada ponadto, że zdobędzie ją "w ten czy inny sposób".

"Państwo norweskie nie ma nic wspólnego z procesem przyznawania pokojowego Nobla"

"Zwróciliśmy uwagę na potrzebę deeskalacji sporu i poprosiliśmy o rozmowę telefoniczną między Trumpem, Stubbem i mną w ciągu dnia" – powiedział norweskim dziennikarzom premier. Stoere dodał jednocześnie, że państwo norweskie nie ma nic wspólnego z procesem przyznawania pokojowego Nobla.

Trump wyrzucił dziennikarzy z sali. „Zabierz ich i daj im obiad!”
10 zdjęć
TRUMP CHCE GRENLDANDII BY POWIĘKSZYĆ USA NA MAPIE!? WIELIŃSKI I RIGAMONTI ODKRYWAJĄ KARTY
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
NAGRODA NOBLA