Donald Trump zaprosił Putina do Rady Pokoju! "Będzie dożywotnio zarządzana". Wiadomo, co ma robić!

Donald Trump zaproponował Władimirowi Putinowi dołączenie do nowo tworzonej Rady Pokoju, której sam miałby dożywotnio przewodniczyć.

Rada ma zajmować się konfliktami, począwszy od Strefy Gazy, a zaproszenia wysłano do 60 państw.

Członkostwo stałe wiąże się z opłatą miliarda dolarów, co budzi kontrowersje wśród dyplomatów.

Sprawdź, jak świat reaguje na tę inicjatywę i co oznacza ona dla międzynarodowej polityki.

Putin zaproszony do Rady Pokoju! To nie żart

PILNE! Amerykański prezydent miał zaproponować Władimirowi Putinowi dołączenie do inicjowanej właśnie przez siebie Rady Pokoju. Jak wynika z kopii listu i projektu statutu, do których dotarła agencja Reutera, radzie miałby dożywotnio przewodniczyć Trump. "Jej zadaniem byłoby początkowo zajęcie się konfliktem w Strefie Gazy, a następnie rozszerzonoby jej zakres o inne konflikty" - podaje Reuters. "Moskwa analizuje tę propozycję oraz liczy na kontakty z Waszyngtonem w tej sprawie" - powiedział rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Kto może dołączyć do Rady Pokoju Trumpa?

Podobno zaproszenia do bycia częścią Rady Pokoju zaczęły do światowych liderów spływać w ostatnią sobotę, 17 stycznia. Jak podaje agencja AFP, miały zostać wysłane do 60 państw, w tym do Egiptu, Turcji i Kanady. "Rządy zareagowały ostrożnie na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Dyplomaci twierdzą, że plan ten może zaszkodzić pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych" - pisze w poniedziałek, 19 stycznia "Independent". Część liderów poparła inicjatywę od razu - jak np. Węgry czy Kazachstan.

Na jakich warunkach można dołączyć do Rady Pokoju? Państwa członkowskie będą mogły pełnić funkcję członków przez maksymalnie trzy lata, chyba że zapłacą po 1 miliardzie dolarów na finansowanie działalności rady. Wówczas mogą uzyskać stałe członkostwo - można przeczytać w informacji, cytowanej przez Reutersa.