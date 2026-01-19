Donald Trump zaprosił Putina do Rady Pokoju! "Będzie dożywotnio zarządzana". Wiadomo, co ma robić!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-01-19 10:59

Kreml twierdzi, że prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony do udziału w Radzie Pokoju zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. "Moskwa analizuje tę propozycję oraz liczy na kontakty z Waszyngtonem w tej sprawie". Wiadomo, co ma robić ta rada i jakie trzeba spełnić warunki, by móc w niej zasiadać.

Władimir Putin i Donald Trump spotkali się na Alasce

i

Autor: Andrew Caballero-reynolds/ East News
  • Donald Trump zaproponował Władimirowi Putinowi dołączenie do nowo tworzonej Rady Pokoju, której sam miałby dożywotnio przewodniczyć.
  • Rada ma zajmować się konfliktami, począwszy od Strefy Gazy, a zaproszenia wysłano do 60 państw.
  • Członkostwo stałe wiąże się z opłatą miliarda dolarów, co budzi kontrowersje wśród dyplomatów.
  • Sprawdź, jak świat reaguje na tę inicjatywę i co oznacza ona dla międzynarodowej polityki.

Putin zaproszony do Rady Pokoju! To nie żart

PILNE! Amerykański prezydent miał zaproponować Władimirowi Putinowi dołączenie do inicjowanej właśnie przez siebie Rady Pokoju. Jak wynika z kopii listu i projektu statutu, do których dotarła agencja Reutera, radzie miałby dożywotnio przewodniczyć Trump. "Jej zadaniem byłoby początkowo zajęcie się konfliktem w Strefie Gazy, a następnie rozszerzonoby jej zakres o inne konflikty" - podaje Reuters. "Moskwa analizuje tę propozycję oraz liczy na kontakty z Waszyngtonem w tej sprawie" - powiedział rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Kto może dołączyć do Rady Pokoju Trumpa?

Podobno zaproszenia do bycia częścią Rady Pokoju zaczęły do światowych liderów spływać w ostatnią sobotę, 17 stycznia. Jak podaje agencja AFP, miały zostać wysłane do 60 państw, w tym do Egiptu, Turcji i Kanady. "Rządy zareagowały ostrożnie na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Dyplomaci twierdzą, że plan ten może zaszkodzić pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych" - pisze w poniedziałek, 19 stycznia "Independent". Część liderów poparła inicjatywę od razu - jak np. Węgry czy Kazachstan.

Na jakich warunkach można dołączyć do Rady Pokoju? Państwa członkowskie będą mogły pełnić funkcję członków przez maksymalnie trzy lata, chyba że zapłacą po 1 miliardzie dolarów na finansowanie działalności rady. Wówczas mogą uzyskać stałe członkostwo - można przeczytać w informacji, cytowanej przez Reutersa. 

Spotkanie Trump-Putin na Alasce
64 zdjęcia
PUTIN
TRUMP
ROSJA
USA