Uczeń skatował nauczycielkę w klasie! Próbował gwałcić. Szokujące wideo

16-letni uczeń wpadł do pustej klasy i półtorej godziny katował i molestował nauczycielkę. Kobieta ledwo przeżyła tortury

To tylko szczęśliwy traf, że ta kobieta żyje. Mało brakowało, a Sade z Las Vegas zginęłaby torturowana przez własnego ucznia, zupełnie bez powodu. Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w kwietniu 2022 roku w budynku Eldorado High School wczesnym popołudniem. Szkoła zaczynała pustoszeć, po korytarzu krążył 16-letni Jonathan Garzia-Martinez. Na monitoringu, który teraz ujawniono, widać, jak rosły chłopak próbuje wejść do jednej z klas, ale drzwi są zamknięte. Po chwili przechodzi dalej, ale wtedy ktoś uchyla drzwi klasy i mówi coś do ucznia. To właśnie była nauczycielka Sade - media ujawniają tylko jej imię. W następnej scenie z monitoringu 16-latek dopada swoją ofiarę i wpycha ją do środka klasy. Kolejne kadry pokazują, jak półtorej godziny później chłopak wychodzi ze spuszczoną głową z pomieszczenia i spokojnym krokiem idzie korytarzem w stronę wyjścia. Wkrótce policja zatrzymała samochód, którym jechał i zatrzymała go. Co działo się w klasie?

Sprawca w sądzie mówił, że "nie lubi nauczycieli", ale "sam nie wie, czemu to zrobił"

Miały tam miejsce brutalne tortury, którym z niepojętych powodów postanowił poddać nauczycielkę 16-latek. Bił, kopał, ściągał nauczycielce ubrania i molestował ją, ale nie zdołał jej zgwałcić. Pociął jej nadgarstki, co jakiś czas pytając ze zniecierpliwieniem, czemu jeszcze nie umarła. Na koniec przywalił kobietę ciężkimi regałami i uciekł. Nauczycielka ocknęła się i jak potem zeznawała, była pewna, że umiera. Dziś nadal zmaga się ze skutkami ataku, ma bóle, porusza się tylko z laską, każdej nocy ma koszmary. Nie wróciła do pracy. Uczeń w sądzie śmiał się i wydawał zupełnie niewzruszony tym, co robił, choć automatycznie wygłaszał zdania o tym, że żałuje swoich czynów. Mówił, że "nie lubi nauczycieli", ale "sam nie wie, czemu to zrobił, bo ona była dla niego dobra". Jaki jest wyrok? Minimum 16 lat więzienia w przypadku dobrego sprawowania za kratkami, w innym wypadku 40.

