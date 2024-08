Tajne przygotowania USA. Jest mowa o wojnie nuklearnej z trzema państwami

"New York Times": Joe Biden podpisał nową doktrynę nuklearną. Nakazał przygotować się na ewentualną konfrontację nuklearną z Rosją, Chinami i Koreą Północną

Broń nuklearna od czasu wybuchu wojny na Ukrainie stała się o wiele częstszym tematem narad polityków i artykułów w prasie. Mówi się o tym przede wszystkim w kontekście Rosji i atomowych gróźb Władimira Putina, który już od 24 lutego 2022 roku groził zachodnim sojusznikom Kijowa "najstraszniejszymi konsekwencjami w dziejach", a potem dodawał, że w razie zagrożenia dla Rosji wykorzysta "wszystkie dostępne środki", dodając: "To nie jest blef". O wiele rzadziej mówi się o potencjale nuklearnym Chin. Tymczasem w zeszłym roku Pentagon podawał, że Państwo Środka dysponuje 500 głowicami atomowymi. Wobec niepokojącego zbliżania się Rosji i Chin Stany Zjednoczone postanowiły potajemnie zmienić swoją doktrynę nuklearną - napisał właśnie dziennik "New York Times".

W scenariuszach uwzględniono Chiny i "znaczący wzrost rozmiarów i różnorodności arsenału nuklearnego"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w sekrecie zatwierdził nowy plan dotyczący broni nuklearnej. Podobno w planach tych uwzględniono Chiny, konkretnie "znaczący wzrost rozmiarów i różnorodności arsenału nuklearnego" tego państwa, a zatwierdzenie nowej doktryny miało miejsce niemal pół roku temu, w marcu. "Dokument, aktualizowany co około cztery lata, jest tak ściśle tajny, że nie istnieją jego elektroniczne kopie, a jedynie niewielka liczba papierowych wersji. Jednak w ostatnich wypowiedziach dwaj wysokiej rangi urzędnicy administracji mieli możliwość nawiązania do rewizji strategii" – pisze "New York Times". W nuklearnych scenariuszach, które uznał za teoretycznie prawdopodobne Biały Dom, jest konfrontacja nuklearna z Rosją, Chinami i Koreą Północną.

Xi Jinping ma według USA ambicję rozbudować arsenał nuklearny tak, by był większy niż te posiadane przez Rosję czy USA

"Prezydent niedawno wydał zaktualizowane wytyczne dotyczące użycia broni nuklearnej, aby uwzględnić wielu przeciwników uzbrojonych w broń nuklearną. (…) W szczególności uwzględniały one 'znaczący wzrost rozmiarów i różnorodności' arsenału nuklearnego Chin" – cytuje "New York Times" Vipina Narangę, stratega nuklearnego z uczelni w Massachusetts (MIT), byłego pracownika amerykańskiego resortu obrony. Celem tego wszystkiego jest oczywiście "nuklearne odstraszanie" zbiorowego przeciwnika, a nie przygotowywanie się do jakiegoś ataku. Jak ostrzega amerykański dziennik, rozwój potencjału nuklearnego Chin zaskoczył wywiad USA. Xi Jinping ma według tych doniesień ambicję rozbudować ten arsenał tak, by był większy niż te posiadane przez Rosję czy USA.

Co na to Chiny? "Stany Zjednoczone rozpowszechniają narrację o zagrożeniu nuklearnym"

"Stany Zjednoczone rozpowszechniają narrację o zagrożeniu nuklearnym ze strony Chin, szukając wymówki, by zyskać strategiczną przewagę" - powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ, komentując doniesienia "New York Times". Pekin jest "poważnie zaniepokojony" - dodała Mao Ning. Jak dodała, Chiny wzywają Stany Zjednoczone do "dalszych znacznych redukcji swojego arsenału nuklearnego i zaprzestania negatywnych działań, takich jak program 'nuclear sharing', 'rozszerzone odstraszanie' i ekspansja sojuszy nuklearnych podważających globalny i regionalny pokój i stabilność".

