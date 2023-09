Urodziny Putina już 7 października. Rosyjski propagandysta przewiduje wielki atak

"Usta Putina" znów przemawiają. Propagandysta Sołowiow martwi się, że Ukraińcy coś przygotują na 71. urodziny Władimira Putina

Władimir Putin 7 października 2023 roku skończy 71 lat. Rok temu zaledwie parę godzin po okrągłych urodzinach rosyjskiego dyktatora tajemnicze siły miały dla niego "prezent" w postaci wysadzenia Mostu Krymskiego. "Happy birthday, Mr President" - tak Wołodymyr Zełenski komentował na Twitterze zniszczenie przeprawy zbudowanej w 2018 nad Cieśniną Kerczeńską. Przedstawiciele sił ukraińskich spekulowali, że most mogli wysadzić Rosjanie w ramach wewnętrznej walki o wpływy. Czy w tym roku wydarzy się coś podobnego? Co przygotowują dla Putina na urodziny jego wrogowie, a co sojusznicy? Czołowy rosyjski propagandysta już się niepokoi i zastanawia się w reżimowej telewizji, co wydarzy się w święto dyktatora. Zdaniem znanego z absurdalnych i agresywnych wypowiedzi Władimira Sołowiowa Ukraina chce "zepsuć humor" Putinowi.

Propagandysta rosyjski: "Główną rzeczą, jaką szykują dla nas ukraińscy naziści, jest zepsucie nastroju Putinowi w jego urodziny"

„Rozumiemy bardzo dobrze, że główną rzeczą, jaką szykują dla nas ukraińscy naziści, jest zepsucie nastroju Putinowi w jego urodziny. Właśnie dlatego starają się wszelkimi rodzajami broni uderzyć w Most Krymski. To dla nich fetysz. Dlatego też tego dnia będą próbowali dokonać aktów terroryzmu na terytorium Rosji. To oczywiście nie będzie miało żadnego wpływu na przebieg działań wojennych. Ale będzie miało wpływ na nastroje ukraińskich polityków, którzy tak naprawdę nic nie rozumieją z tego, co się dzieje” - mówił Sołowiow na antenie telewizji rządowej. Most Krymski został otwarty w 2018 roku. Łączy okupowany od 2014 roku Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Władimir Putin otwierał go osobiście.

Russian propagandist Solovyev is sure that Ukraine is preparing to "spoil Putin's mood" on his birthday.From "Kyiv in three days" to probable attacks on Russia on Putin's birthday. pic.twitter.com/5DAQ5xzgLn— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 27, 2023

