Ważny komunikat Zełenskiego. Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa

Zełenski zapowiada spotkanie z zespołem Trumpa w Nowym Jorku

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższy piątek, czyli już jutro, 29 sierpnia, w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie przedstawicieli Ukrainy z zespołem Donalda Trumpa. Rozmowy mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa Ukrainy oraz dalszego wsparcia wobec trwającej wojny z Rosją. "Wczoraj (szef kancelarii prezydenckiej) Andrij Jermak i (szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony) Rustem Umierow byli na spotkaniach w Katarze, w tym dotyczących mediacji. Dziś odbyły się spotkania w Arabii Saudyjskiej. (…) Jutro spotkania w Szwajcarii, a w piątek – w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Spotkania z zespołem prezydenta Trumpa" – przekazał Zełenski w środowym wystąpieniu do narodu. Ukraiński przywódca podkreślił, że rozmowy prowadzone w różnych częściach świata mają na celu przyspieszenie procesu budowy międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Rosjanie muszą widzieć, jak poważnie świat jest nastawiony i jakie będą dla nich konsekwencje, jeśli wojna będzie kontynuowana" – zaznaczył.

Zełenski ogłosił powołanie Olhy Stefaniszyny na stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych

W tym samym wystąpieniu Zełenski ogłosił powołanie Olhy Stefaniszyny na stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Była wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej oraz minister sprawiedliwości zastąpi Oksanę Markarową, pełniącą tę funkcję od lutego 2021 roku .„Przed chwilą rozmawiałem z Olhą Stefaniszyną – teraz już nową ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Formalne procedury zostały zakończone – dziś podpisałem dekret o mianowaniu ambasadora. Określiłem kluczowe zadania dla odnowienia pracy naszej ambasady, a przede wszystkim – pełną realizację wszystkich ustaleń z Waszyngtonu, naszych ustaleń z prezydentem Trumpem, przede wszystkim w sferze obronnej. W dużej mierze to właśnie od relacji z Ameryką zależy długoterminowe zagwarantowanie bezpieczeństwa Ukrainy” – powiedział Zełenski.

