Wiadomo, ile jeszcze potrwa zima! Fatalne wieści, ta prognoza przeraża

Kiedy przyjdzie wiosna 2023? Fatalna prognoza. Zima nas nie opuści. Sławny świstak zobaczył swój cień

Masz już kompletnie dość zimy, śniegu, mrozu, skrobania samochodowych szyb i wydatków na ogrzewanie? Szykuj się na więcej! Daremnie będziemy wypatrywać wiosny 2023. Pojawił się pewien złowieszczy omen, który zwiastuje jeszcze pięć tygodni tęgiej zimy. Świstak ze Stanów Zjednoczonych nie miał najmniejszych wątpliwości, że ta zima potrwa jeszcze bardzo, bardzo długo. Chodzi oczywiście o sławnego świstaka Phila z Pensylwanii, który co roku przewiduje, kiedy nadejdzie wiosna. Sławna amerykańska legenda głosi, że jeśli świstak wyciągnięty z nory zobaczy swój cień, to zima potrwa jeszcze sześć tygodni, a jeśli nie, to można spodziewać się rychłych roztopów i triumfalnego nadejścia wiosny. Jak było tym razem? To nie są dobre wieści! Wyciągnięty z nory 2 lutego świstak Phil zobaczył swój cień. Od tamtej pory minął już niemal tydzień, więc czeka nas jeszcze ani chybi pięć tygodni tęgiej zimy.

Ta zima jest rekordowo mroźna. W USA termometr pokazał... -77 stopni Celsjusza!

Zwłaszcza w USA jest ona w tym roku wyjątkowo mroźna - ustanowiony został nawet rekord zimna w Stanach Zjednoczonych, gdy parę dni temu termometr na Mount Washington w New Hampshire pokazał -77 stopni Celsjusza. W Polsce też nie brak obecnie śniegu i mrozu. Ale może świstak grozy się myli lub jego straszliwe przepowiednie nie dotyczą Polski? Chyba już tylko taka nadzieja nam pozostaje! Może też pocieszać fakt, że sprawdzalność świstaczej przepowiedni szacowana jest na 50 proc.

D.C.’s most famous marmot, Potomac Phil, predicted an early spring and six more months of political gridlock on Groundhog Day. https://t.co/6MsY2EOKwJ pic.twitter.com/Dcl94FvU5X— NBC4 Washington (@nbcwashington) February 3, 2023

