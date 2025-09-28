Wiele ofiar strzelaniny w kościele w Stanach Zjednoczonych! Budynek płonie, sprawca nie żyje

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-28 19:07

Policja w Grand Blanc w amerykańskim stanie Michigan poinformowała w niedzielę, 28 września, że w należącym do społeczności Mormonów kościele doszło do strzelaniny i pożaru. Budynek nadal płonie, a sprawca, który zginął w zdarzeniu, miał doprowadzić do "wielu ofiar". Nie wiadomo na razie, czy chodzi o osoby ranne, czy śmiertelne. Na miejscu cały czas trwa akcja ratownicza i gaśnicza.

  • W kościele Mormonów w Grand Blanc w stanie Michigan doszło do tragicznej strzelaniny i pożaru.
  • Jest wiele ofiar, a napastnik nie żyje, co potwierdziła lokalna policja.
  • Tragedia nastąpiła dzień po śmierci wieloletniego przewodniczącego lokalnej wspólnoty Mormonów.
  • Co doprowadziło do tego wstrząsającego aktu przemocy w miejscu modlitwy?

USA. Strzelanina i pożar w kościele w Grand Blanc

W niedzielę, 27 września, po godz. 17 polskiego czasu policja w Grand Blanc w stanie Michigan przekazała informację, że w budynku kościoła Latter Day Saints przy McCandlish Road doszło do strzelaniny i pożaru. 

- Jest wiele ofiar, a strzelec nie żyje. W tym momencie nie ma żadnego zagrożenia dla otoczenia. Kościół nadal płonie - czytamy w komunikacie mundurowych ze Stanów Zjednoczonych.

Świątynia, w której doszło do tragedii, należy do społeczności Mormonów. Jak informuje abc7.com, dzień wcześniej zmarł w wieku 101 lat Russell M. Nelson, najstarszy w historii przewodniczący tej wspólnoty w Grand Blanc.

- Taki akt przemocy przemoc w miejscu modlitwy jest czymś łamiącym serce i mrożącym krew w żyłach - powiedziała Pam Bondi, prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, którą cytuje NBC.

Strzelanina w szkole w Austrii. Jest wiele ofiar śmiertelnych

