W kościele Mormonów w Grand Blanc w stanie Michigan doszło do tragicznej strzelaniny i pożaru.

Jest wiele ofiar, a napastnik nie żyje, co potwierdziła lokalna policja.

Tragedia nastąpiła dzień po śmierci wieloletniego przewodniczącego lokalnej wspólnoty Mormonów.

Co doprowadziło do tego wstrząsającego aktu przemocy w miejscu modlitwy?

USA. Strzelanina i pożar w kościele w Grand Blanc

W niedzielę, 27 września, po godz. 17 polskiego czasu policja w Grand Blanc w stanie Michigan przekazała informację, że w budynku kościoła Latter Day Saints przy McCandlish Road doszło do strzelaniny i pożaru.

- Jest wiele ofiar, a strzelec nie żyje. W tym momencie nie ma żadnego zagrożenia dla otoczenia. Kościół nadal płonie - czytamy w komunikacie mundurowych ze Stanów Zjednoczonych.

Świątynia, w której doszło do tragedii, należy do społeczności Mormonów. Jak informuje abc7.com, dzień wcześniej zmarł w wieku 101 lat Russell M. Nelson, najstarszy w historii przewodniczący tej wspólnoty w Grand Blanc.

- Taki akt przemocy przemoc w miejscu modlitwy jest czymś łamiącym serce i mrożącym krew w żyłach - powiedziała Pam Bondi, prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, którą cytuje NBC.