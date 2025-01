Wielka awaria na niemieckich lotniskach. „Dotknęła systemy komputerowe policji”

Jennifer Lopez pokazała Affleckowi, co stracił! Forma gwiazdy zapiera dech w piersiach

Do zdarzenia doszło w piątek (3 stycznia) po południu. Wielka awaria informatyczna dotknęła systemy komputerowe policji używane do kontroli osób wjeżdżających do Niemiec. O sprawie poinformował dziennik „Bild”, powołując się na źródła w policji.

Rzecznik policji federalnej odpowiedzialny za lotnisko we Frankfurcie powiedział gazecie, że "wiele czynności musi teraz być wykonywanych ręcznie".

Przyczyna awarii nie jest na razie znana. - Z powodu awarii systemów komputerowych na lotniskach w Niemczech, pasażerowie przybywający do tego kraju spoza strefy Schengen będą musieli dłużej czekać - poinformowali rzecznicy lotnisk w Berlinie i Duesseldorfie. „Operacje lotnicze” odbywają się regularnie.

Niemiecka policja przekazała, że obecnie nie ma znaczących opóźnień w kontroli granicznej na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

Awaria nie ma wpływu na loty z Polski

- Awaria systemów komputerowych policji na lotniskach w Niemczech, używanych do kontroli osób wjeżdżających do kraju, do której doszło w piątek, nie wpłynęła na loty z Polski - poinformowała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak dodała, w piątek odwołany został rejs z Warszawy do Hamburga, ale nie ze względu na awarię, lecz pogodę w Niemczech. - Samolot wylądował w Berlinie, a potem wrócił do nas. Poza tym nie było żadnych utrudnień - wskazała.