Wielkanoc w Watykanie. Papież Franciszek weźmie udział w uroczystościach?

Donald Trump uderza w Rosję po ataku na ukraińskich cywili. Ujawnił powody. "To było straszne"

Co powiedział?

Ujawnili straszne zdjęcia z domu Gene'a Hackmana! Wstrząsające, co robiła jego żona tuż przed śmiercią!

List intencyjny między USA a Ukrainą! Będzie fundusz, który odbuduje kraj. To nie wszystko

Dokładnie tydzień przed Niedzielą Wielkanocną, kiedy Papież Franciszek pojawił się na wózku inwalidzkim na Placu Świętego Piotra tuż po zakończonej liturgii Niedzieli Palmowej. Ojciec Święty sprzed ołtarza pozdrowił zebranych około 40 tysięcy wiernych: „Dobrej Niedzieli Palmowej. Dobrego Wielkiego Tygodnia”.

I właśnie cały Watykan już od tygodni przygotowywał się na to najważniejsze wydarzenie liturgiczne roku - uroczystości Wielkanocne, poprzedzone liturgią wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

Przygotowania ducha

Były przygotowania duchowe - w postaci tygodniowych rekolekcji kaznodziei Domu Papieskiego o. Roberto Pasoliniego dla pracowników Kurii Rzymskiej, były też jego rekolekcje dla wszystkich chętnych, głoszone w każdy piątek Wielkiego Postu.

W Rzymie tradycyjnie odbywały się Msze św. w kościołach stacyjnych, w czasie których pokazano m.in. szczególne relikwie, jak Chustę Weroniki, na której została odciśnięta twarz Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej, czy też włócznię Longinusa, którą został przebity bok Chrystusa na krzyżu.

Kilkuset kapłanów, dziesiątki tysięcy wiernych

Jednocześnie Watykan przygotowywał się organizacyjnie na to najważniejsze święto w roku. Wiadomo, że we Mszy św. Niedzieli Zmartwychwstania uczestniczyć będzie ponad 30 kardynałów, i biskupów oraz około 300 kapłanów.

Spodziewanych jest także ponad 50 tys. wiernych. Wiele zależeć będzie od pogody. W ubiegłym roku we Mszy św. Zmartwychwstania uczestniczyło 60 tys. wiernych. Obecnie trwa Rok Jubileuszowy, w związku z tym ta liczba może być nawet wyższa.

I choć prognozy na najbliższe dni nie są obiecujące, mieszkańcy Wiecznego Miasta powtarzają, że w Rzymie pogoda okazuje się zawsze lepsza od prognoz.

Tysiące kwiatów do Bazyliki i na Plac św. Piotra

Plac Świętego Piotra już od ponad tygodnia był przygotowywany na uroczystości Triduum Paschalnego oraz Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę, na nabożeństwo Wigilii Paschalnej, które rozpocznie się o godz. 19 w Bazylice św. Piotra przy ołtarzu konfesji, przygotowano dekoracje kwiatowe. Układali je pracownicy Służby Ogrodowej i Środowiskowej Gubernatoratu Państwa Watykańskiego.

Tradycyjnie swój wkład w przygotowania mają wierni z innych państw. Pracę przy dekoracjach kwiatowych wspierali profesorowie florystyki z Centrum Biotechnologii w Nakle w Słowenii oraz profesor z Centrum Biotechnologii i Turystyki w Novo Mesto, również ze Słowenii.

Gubernatorat Państwa Watykańskiego informuje, że na dekoracje Niedzieli Wielkanocnej, układane na Placu Św. Piotra, kwiaty i ustawienie są darowane przez holenderskich mistrzów florystyki.​ Składają się głównie z roślin cebulowych i pozostaną wystawione do czwartku po Wielkanocy.

Watykan już od 39 lat każdego roku otrzymuje tysiące cebulek różnych gatunków i odmian, które są instalowane z pomocą około 20 producentów cebulek i florystów bezpośrednio z Holandii. Wszystko koordynowane jest przez holenderski kościół Świętych Michała i Małgorzaty w Rzymie oraz diecezję Rotterdam. W ostatnich latach ten rodzaj produkcji również kieruje się zasadami biologicznymi, które są stosowane w utrzymaniu Ogrodów Watykańskich.

Dekoracje zostaną wykonane przy współpracy pracowników Garden and Environment Service.

Czy pojawi się Ojciec Święty?

Do ostatnich dni nie wiadomo było, czy pojawi się Ojciec Święty, czy to na samej Mszy św. czy po niej, by udzielić tradycyjnie błogosławieństwa Urbi et Orbi.

„Wiele zależy także od pogody” – informowało w komunikacie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Papież Franciszek, który w Domu św. Marty przechodzi rekonwalescencję po ponad miesięcznym pobycie w Klinice Gemelli, gdzie leczył się z powodu zapalenia płuc, czuje się z każdym dniem coraz lepiej. Świadectwem tego były także jego niespodziewane wizyty w Bazylice św. Piotra kilka dni przed Niedzielą Palmową, czy właśnie pojawienie się na zakończenie uroczystości Niedzieli Męki Pańskiej i życzenia przekazane wiernym.

Wiele zależeć będzie oczywiście także od zaleceń lekarzy i decyzji samego Franciszka. On sam czuje się coraz lepiej, jak wskazują kolejne informacje podawane przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

W Wielką Środę po raz pierwszy od lutego udzielił oficjalnej audiencji: przyjął około 70 medyków z Kliniki Gemelli i służby zdrowia watykańskiej, którzy zapewnili mu opiekę w trakcie choroby w lutym i marcu.

Papież delegował kardynałów do przewodniczenia liturgii

Już teraz jednak wiadomo, kogo Papież delegował do przewodniczenia poszczególnym liturgiom okresu paschalnego. Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek od godz. 17.00 przewodniczyć będzie kard. Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Kazanie po raz pierwszy wygłosi mianowany niedawno nowy kaznodzieja Domu Papieskiego o. Roberto Pasolini OFMCap.

O godz. 21.15 w rzymskim Koloseum tradycyjnie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które może potrwać do ok. 22.45. Rozważania Drogi Krzyżowej napisał Papież Franciszek.

Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Bazylice Św. Piotra o godzinie 19.30 będzie przewodniczył dziekan kolegium kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re, a Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną o 10.30 będzie przewodniczyć na Placu Św. Piotra kard. Angelo Comastri, emerytowany archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej.

Tradycyjnie, po zakończeniu Eucharystii Ojciec Święty wygłasza orędzie i udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi, jednak, ze względu na rekonwalescencję Papieża, nie podano jeszcze informacji co do tej celebracji.

Spacer, który jest modlitwą

Jeszcze przed Wielkanocą sama Bazylika św. Piotra przeszła kolejne prace modernizacyjne. Jak mówi obecny archiprezbiter Bazyliki, kard. Mauro Gambetti, mają one sprawić, że spacer wewnątrz świątyni będzie przeżyciem zarówno artystycznym, jak i duchowym. I dotyczy to milionów wizytujących. Średnio każdego roku Bazylikę św. Piotra odwiedza 12 milionów osób, a w tym roku, z okazji Jubileuszu, spodziewanych ich jest co najmniej dwukrotnie więcej.

Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia zakończono renowację pomników pogrzebowych papieży Pawła III i Urbana VIII, a także zainstalowano nową iluminację nekropolii i grot watykańskich. Jak powiedział kard. Gambetii, przejście przez Bazylikę ma być nie tylko podróżą artystyczną, ale przejściem, które jest modlitwą.

Dotyczy to nie tylko samej Bazyliki, ale jej podziemi, Grot Watykańskich i przestrzeni archeologicznych, znajdujących się pod gmachem.

- Chcemy zaoferować zanurzenie się w historii i głębokie doświadczenie sacrum. Zobaczymy przestrzenie archeologiczne tak, jak widzieli je pierwsi chrześcijanie, papieże minionych wieków, w blasku światłocienia, który przypomina światło pochodni, jakie oświetliły narodziny Kościoła i oświetlają naszą drogę – dodał archiprezbiter.

Podróż przez historię

Dla odwiedzających nekropolię znajdującą się pod Bazyliką ma to być zatem podróż przez historię. Ostatnia iluminacja nekropolii pochodzi z jubileuszu 2000 roku. Profesor Pietro Zander, kierownik Sekcji Nekropolii i Dziedzictwa Artystycznego w Fabbrica di San Pietro, instytucji zajmującej się utrzymaniem i renowacją Bazyliki, wyjaśnia: „Istnieje również historia światła w wykopaliskach watykańskich, która zakończyła się wraz z Jubileuszem 1950 roku. Wtedy były zainstalowane żarówki, potem neony, w 1998 roku lampy halogenowe, a teraz nowa technologia”.

Zastosowane oświetlenie LED jest neutralne dla tego miejsca, jego mikroklimatu, zapewnia równowagę temperatury i wilgotności. Światła mają regulowaną temperaturę i moc, dzięki czemu są optymalne „nie tylko do podziwiania watykańskich wykopalisk, ale także do ich konserwacji”. Uczony dodaje: „To światło samo w sobie towarzyszy pielgrzymowi i odwiedzającemu w podróży do grobu św. Piotra”.

Jest w tym również akcent dydaktyczny, ponieważ dostęp do wykopalisk staje się rodzajem schodów czasu, gdzie każdy stopień reprezentuje siedemdziesiąt lat w naszej historii - od naszych czasów do 64 roku, kiedy nastąpiło męczeństwo apostoła Piotra.

Mówiąc o pomnikach pogrzebowych dwóch papieży prof. Zander zauważa:

- Po obu stronach Katedry Piotrowej podziwiamy groby papieży Pawła III i Urbana VIII, których renowacja, po trzech miesiącach intensywnych prac, została szczęśliwie zakończona. Są one umieszczone naprzeciwko siebie nieprzypadkowo. „Paweł III Farnese, papież, który wezwał Michała Anioła do pracy przy Bazylice św. Piotra, jest tym, który faktycznie doprowadził do zakończenia budowy wielkiej świątyni. Po stu dwudziestu latach od położenia kamienia węgielnego, została ona uroczyście poświęcona 18 listopada 1626 roku przez papieża Urbana VIII Barberiniego, którego grobowiec odzyskał dziś swoje dawne piękno – mówi prof. Zander.

Kilka miesięcy wcześniej ukończono renowację słynnej Glorri, witraża Berniniego w ołtarzu głównym Bazyliki, a także baldachimu nad ołtarzem konfesji. Skończyły się także prace restauratorskie przy Piecie Michała Anioła.

Pielgrzymów, którzy w tym okresie przybędą do Rzymu będą więc rzeczywiście, jak mówi archiprezbiter kard. Muro Gambetti, czekają przeżycia duchowe, wzmocnione przez piękno artystyczne Bazyliki Watykańskiej.

WAŁĘSA O BLISKIEJ RELACJI Z PAPIEŻEM! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.