Wielkie protesty rolników w Europie! Ważą się losy rolnictwa i umowy z Mercosurem

Protesty rolników w Polsce i reszcie Europy. Dziś zostaną podjęte decyzja unijnych ambasadorów odnośnie umowy z Mercosur

Do Warszawy zmierzają kolumny traktorów, ale protesty rolników odbywają się nie tylko u nas. Także w takich krajach, jak Francja, Niemcy, Belgia, Grecja czy Hiszpania protestowano przeciwko zawarciu umowy przez Unię Europejską z krajami Mercosur. Właśnie dziś, 9 stycznia ambasadorowie krajów unijnych zbiorą się w Brukseli, by podjąć decyzję odnośnie tej sprawy. Jeśli przegłosują zawarcie umowy z blokiem państw Ameryki Południowej, Ursula von der Leyen będzie musiała już tylko zatwierdzić to swoim podpisem. W grudniu premier Włoch Giorgia Meloni zablokowała podpisanie umowy, ale potem nie wykluczała zmiany zdania. Aby umowa została zablokowana, potrzebny jest sprzeciw czterech unijnych państw, stanowiących co najmniej 35 proc. ludności UE. Jest na to szansa, bo Polska, Francja, Irlandia i Węgry zapowiedziały, że będą głosować przeciwko umowie. Wczoraj rolnicy wjechali traktorami do centrum Paryża, by wyrazić swój sprzeciw. Jeśli umowa ta zostanie podpisana, Unię zaleją tanie produkty spożywcze zza oceanu, a nasze rolnictwo znajdzie się w poważnych tarapatach.

Rolnicy protestują w Belgii, Francji, Grecji, w Niemczech. W Polsce zbierają się wokół Warszawy

Jakie protesty rolników miały miejsce jak dotychczas w związku z Mercosurem? Do burzliwych zajść doszło m.in. 18 grudnia 2025, gdy tysiące rolników z całej Unii przybyło do Brukseli podczas szczytu przywódców, by protestować przeciwko umowie Mercosur. Ciągniki blokowały drogi, doszło do starć z policją. Rolnicy domagali się całkowitego odrzucenia umowy lub istotnej renegocjacji umowy. W Paryżu w tym tygodniu około 120 traktorów blokowało drogi w centrum, m.in. w rejonie Łuku Triumfalnego. W Grecji rolnicy prowadzą akcję blokady dróg, w Niemczech m.in. blokady zjazdu z autostrad. Protesty dobywały się już także w Polsce. Na aktualnych zdjęciach spod Warszawy widać na traktorach transparenty z takimi napisami, jak: "Nie zabijajcie polskiego rolnictwa! To nie strajk, tylko walka o przetrwanie", "Nie dla umowy z Mercosur", "Stop Mercosur".

Thousands of farmers from across the European Union, 10,000 protesters and up to 1,000 tractors converged on Brussels to oppose the proposed EU-Mercosur free-trade dealThis new deal will wipe out farmers and allow for drastically cheaper imports with lower standards pic.twitter.com/n11Kj6sIFb— Wall Street Apes (@WallStreetApes) December 19, 2025

Chaos in the heart of the EU, Brussels as farmers hit the area against the EU deal with South American bloc Mercosur, which is the final nail in the coffin of the already struggling industry. No farmers, no food!We stand with the farmers. Fk the EU pic.twitter.com/nzWFgdAZlh— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) December 18, 2025

