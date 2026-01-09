Wielkie protesty rolników w Europie! Ważą się losy rolnictwa i umowy z Mercosurem

Zofia Dąbrowska
2026-01-09 10:08

Rolnicy w krajach europejskich, w tym w Polsce, protestują przeciwko planom zawarcia umowy rolniczej z krajami Mercosur. Dzisiejszy dzień, piątek 9 stycznia, ma być decydujący. Ambasadorowie krajów unijnych zbiorą się w Brukseli, by podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy Unia Europejska będzie sprowadzać tanią żywność z krajów Ameryki Południowej, co poważnie zagroziłoby naszemu rolnictwu. Tymczasem w sieci pojawiają się relacje z podróży rolników do Warszawy. Protesty były też m.in. we Francji, Belgii czy w Grecji.

Protesty rolników w Polsce i reszcie Europy. Dziś zostaną podjęte decyzja unijnych ambasadorów odnośnie umowy z Mercosur

Do Warszawy zmierzają kolumny traktorów, ale protesty rolników odbywają się nie tylko u nas. Także w takich krajach, jak Francja, Niemcy, Belgia, Grecja czy Hiszpania protestowano przeciwko zawarciu umowy przez Unię Europejską z krajami Mercosur. Właśnie dziś, 9 stycznia ambasadorowie krajów unijnych zbiorą się w Brukseli, by podjąć decyzję odnośnie tej sprawy. Jeśli przegłosują zawarcie umowy z blokiem państw Ameryki Południowej, Ursula von der Leyen będzie musiała już tylko zatwierdzić to swoim podpisem. W grudniu premier Włoch Giorgia Meloni zablokowała podpisanie umowy, ale potem nie wykluczała zmiany zdania. Aby umowa została zablokowana, potrzebny jest sprzeciw czterech unijnych państw, stanowiących co najmniej 35 proc. ludności UE. Jest na to szansa, bo Polska, Francja, Irlandia i Węgry zapowiedziały, że będą głosować przeciwko umowie. Wczoraj rolnicy wjechali traktorami do centrum Paryża, by wyrazić swój sprzeciw. Jeśli umowa ta zostanie podpisana, Unię zaleją tanie produkty spożywcze zza oceanu, a nasze rolnictwo znajdzie się w poważnych tarapatach.

Rolnicy protestują w Belgii, Francji, Grecji, w Niemczech. W Polsce zbierają się wokół Warszawy

Jakie protesty rolników miały miejsce jak dotychczas w związku z Mercosurem? Do burzliwych zajść doszło m.in. 18 grudnia 2025, gdy tysiące rolników z całej Unii przybyło do Brukseli podczas szczytu przywódców, by protestować przeciwko umowie Mercosur. Ciągniki blokowały drogi, doszło do starć z policją. Rolnicy domagali się całkowitego odrzucenia umowy lub istotnej renegocjacji umowy. W Paryżu w tym tygodniu około 120 traktorów blokowało drogi w centrum, m.in. w rejonie Łuku Triumfalnego. W Grecji rolnicy prowadzą akcję blokady dróg, w Niemczech m.in. blokady zjazdu z autostrad. Protesty dobywały się już także w Polsce. Na aktualnych zdjęciach spod Warszawy widać na traktorach transparenty z takimi napisami, jak: "Nie zabijajcie polskiego rolnictwa! To nie strajk, tylko walka o przetrwanie", "Nie dla umowy z Mercosur", "Stop Mercosur".

