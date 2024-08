William i Kate w żałobie. Pozują z naręczami pizzy. Co tam się stało?!

Księżna Kate choruje na raka

To nie jest łatwy rok dla księżnej Kate (42 l.) i jej rodziny. W styczniu żona następcy brytyjskiego tronu przeszła operację. Do mediów nie przekazywano początkowo żadnych oficjalnych informacji, narastało więc coraz więcej spekulacji na temat tego, co się z nią dzieje. Parę miesięcy później postanowiła przemówić. Pod koniec marca opublikowała nagranie, w którym poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Powiedziała, że przeprowadzono u niej operację, nie wiedząc jeszcze o obecności nowotworu. "Wtedy sądzono, że moja choroba nie jest nowotworem. Operacja zakończyła się sukcesem. Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. Dlatego mój zespół medyczny doradził mi, że powinnam przejść chemioterapię zapobiegawczą i jestem obecnie na wczesnym etapie tego leczenia" - przyznała. Księżna wciąż jest poddawana leczeniu i rzadko pojawia się publicznie.

Kate i William żegnają znajomego zmarłego na raka

Tymczasem brytyjskie media przekazały, że ona i jej mąż we wzruszający sposób pożegnali kogoś, kto zmarł właśnie na raka. Mowa o zaledwie 47-letnim Peterze Morrisie, ojcu dwójki dzieci, który od lat prowadził food truck o nazwie Little Dragon, sprzedający pizzę. Para książęca poznała go, gdy w ubiegłym roku wydała u niego ponad 600 zł na włoskie placki, które podarowała członkom zespołu ratownictwa górskiego Central Beacons Mountain Rescue Team podczas wizyty w Dowlais Rugby Club w Merthyr Tydfil. William i Kate pożegnali go specjalnym listem, skierowanym do jego żony. "Możemy sobie tylko wyobrażać, jak ogromną pustkę pozostawi w Twoim życiu. Nasze myśli są z Tobą i Twoją rodziną. Catherine i ja mieliśmy ogromną przyjemność poznać Pete’a. Wiemy, że Pete był niezwykle oddanym i cenionym członkiem społeczności, o czym świadczy reakcja na jego śmierć" - napisali do niej i jej córek w wieku 5 i 8 lat.

"To było ogromne zaskoczenie. Nawet nie wiem, jak dowiedzieli się, że Pete nie żyje. Być może trafiło to do nich, ponieważ Kate przechodzi leczenie. Mówił o spotkaniu z nimi. Powiedział, że byli bardzo mili, otwarci, normalni. Otrzymaliśmy mnóstwo listów od osób, które kochały Pete’a, ale ten od Williama i Kate był naprawdę wyjątkowy" - powiedziała dla The Sun wdowa po mężczyźnie.

William and Kate pay touching tribute to 'hugely-dedicated' pizza-seller they met on engagement after he dies of cancer, aged 47 - sending a letter to the father-of-two's grieving widow https://t.co/YqMIhjcYqH pic.twitter.com/qv14DF7yXH— Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2024