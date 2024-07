Wojna na Ukrainie skończy się w 2024 roku? Zełenski ujawnia prace nad "planem pokojowym"

Wołodymyr Zełenski ogłasza początek rozmów dotyczących pokoju na Ukrainie. Plan pokojowy ma być gotowy do końca listopada

Wojna na Ukrainie trwa już niemal dwa i pół roku. Początkowo mało kto wierzył w zwycięstwo Ukrainy, potem niespodziewanie nadeszły porażki armii Putina, jednak najdłuższy jest czas patowej sytuacji na polu walki, pogarszanej przez niedawne amerykańskie kłótnie wokół finansowej pomocy udzielanej Kijowowi. Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla japońskiej telewizji NHK ujawnił, że pojawiła się na to pewna szansa. Do listopada 2024 roku opracujemy plan pokojowy, a wcześniej odbędziemy serię rozmów z różnymi krajami - ogłosił ukraiński przywódca. "Cierpliwość, wsparcie i presja dyplomatyczna to trzy czynniki sprawiedliwego zakończenia wojny" - dodał, rozmawiając z japońskimi dziennikarzami w pałacu prezydenckim w Kijowie.

"Powierzyłem to zadanie administracji prezydenta i zespołom dyplomatycznym. Plan będzie gotowy do końca listopada"

Powiedział, że dla uzyskania pokoju niezbędna jest jedność sojuszników Ukrainy. "Jeśli USA i kraje europejskie utrzymają jedność, będzie to (przejaw) dodatkowej presji. Pokaże to Moskwie, że nie ma szans" - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie zdecydowanie odrzucił propozycje zawieszenia broni, mówiąc, że nie jest to możliwe, póki Rosja okupuje ukraińskie ziemie. Jak ujawnił, zaczynają się szczegółowe rozmowy z "krajami trzecimi" odnośnie "integralności terytorialnej Ukrainy". "Powierzyłem to zadanie administracji prezydenta i zespołom dyplomatycznym. Plan będzie gotowy do końca listopada" - powiedział Zełenski. Stwierdził, że jest gotowy rozmawiać m.in. z Chinami: "Chcę usłyszeć, o czym rozmawiają (Chiny) i jakie sygnały wysyłają. Jesteśmy gotowi na spotkanie z Chinami. Jesteśmy gotowi wysłuchać ich propozycji".

Sonda Czy wojna na Ukrainie się skończy w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

NHK Exclusive: Zelenskyy discusses peace plan, Trump, Japan | NHK WORLD-JAPAN News https://t.co/NfU68JPvlK— セルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使 (@KorsunskySergiy) July 27, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej