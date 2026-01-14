Wojsko na Grenlandii! Władze Danii przygotowują wzmocnienie obrony

2026-01-14 14:15

Duński nadawca publiczny DR przekazał w środę, 14 stycznia, że władze Danii wysłały na Grenlandię tzw. wysunięte dowództwo, które ma przygotować wzmocnienie obrony wyspy własnymi oraz międzynarodowymi wojskami. Jaki jest powód?

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI
  • Duńskie wojska wzmacniają obecność na Grenlandii, a samolot patrolowy pojawił się w stolicy Nuuk.
  • Celem jest przygotowanie infrastruktury i koordynacja logistyki na przyjęcie większych sił zbrojnych.
  • Donald Trump wcześniej krytykował duńskie zaangażowanie, kpiąc m.in. z wydatków na psie zaprzęgi.
  • Jak te działania wpłyną na nadchodzące spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA w Waszyngtonie?

Duńskie wojska na Grenlandii. Co się dzieje?

Duńska telewizja na poparcie tych słów pokazała zdjęcia samolotu patrolowego Challenger duńskich sił powietrznych, jaki pojawił się na lotnisku w grenlandzkiej stolicy Nuuk. DR powołuje się na źródło, według którego zadaniem wysuniętego dowództwa jest przygotowanie infrastruktury i koordynacja logistyki na przyjęcie głównych sił. O wzmocnieniu obecności wojskowej na Grenlandii mówił we wtorek szef resortu obrony Danii Troels Lund Poulsen, podkreślając, że chodzi o większe zaangażowanie duńskich sił zbrojnych, a także obecność wojsk państw sojuszniczych.

W tej chwili wojska duńskie na Grenlandii liczą około 300 żołnierzy i podlegają Dowództwu Arktycznemu w Nuuk. Jednostka ma do dyspozycji m.in. jedyną tego rodzaju jednostkę specjalną na świecie - Patrol Syriusz (Sirius), czyli sześć psich zaprzęgów, pozwalających żołnierzom w trudnych warunkach przemierzać duże odległości.

Trump kpił z psich zaprzęgów

Zdaniem Donalda Trumpa zaangażowanie Danii w zapewnienie bezpieczeństwa Grenlandii jest za małe - to dla niego jeden z argumentów, dla których jego zdaniem koniecznością jest przejęcie wyspy przez Stany Zjednoczone. Kpił między innymi z wydatków duńskich służb na zakup psów zaprzęgowych.

Przypomnijmy, że w środę (14 stycznia) po południu w Waszyngtonie ma dojść do spotkania delegacji duńsko-grenlandzkiej z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, a także wiceprezydentem J.D. Vance'em na temat przyszłości Grenlandii.

