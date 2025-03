Zakochał się bez pamięci! Przeżył szok, gdy poznał prawdę o ukochanej

Mężczyzna poznał przez internet piękną dziewczynę. Nie miała czasu na spotkanie. Po dwóch miesiącach odkrył szokującą prawdę

Wiele par poznaje się przez internet, ale w dzisiejszych czasach trzeba zachować podwójną czujność! Przekonał się o tym pewien mieszkaniec Chin. Jak podała China Central Television (CCTV), niejaki pan Liu z Szanghaju poznał przez internet oszałamiająco piękną dziewczynę i zakochał się w niej bez pamięci. Boska przyjaciółka obsypywała go wyznaniami miłości, ale przez dwa miesiące od zawarcia znajomości wciąż nie miała czasu na spotkanie twarzą w twarz. Opowiadała jednak wiele o sobie, w tym o swoich problemach finansowych. Jej firma była podobno w tarapatach, a do tego bliska osoba z rodziny zapadła na ciężką chorobę i nie miała pieniędzy na leki. Odurzony uczuciem Liu przelał na konto piękności równowartość około stu tysięcy złotych. Zostało mu jeszcze trochę rozsądku, więc wcześniej poprosił o dokumentację medyczną czy dokumenty tożsamości dziewczyny i wszystko to otrzymał. Gdy przelał pieniądze, nabrał jednak wątpliwości. Ostatecznie zawiadomił policję i wtedy okazało się, że dziewczyna nie istnieje i jest wytworem sztucznej inteligencji wykorzystanej przez oszustów internetowych, wszystkie dokumenty były sfałszowane, a piękna twarz tajemniczej nieznajomej powstała w komputerze poprzez połączenie wielu różnych pobranych z sieci zdjęć kobiet.

Wirtualne postaci uwodzą ludzi w sieci i wyłudzają pieniądze. Wcześniej scammerzy udawali... Brada Pitta

Niedawno było głośno o innym, podobnym oszustwie przeprowadzonym przy użyciu nowoczesnych technologii. 53-letnia kobieta z Francji opowiedziała w wywiadzie dla telewizji TF1o tym, jak naciągacz piszący do niej w mediach społecznościowych zdołał przekonać ją, że jest Bradem Pittem i wyłudzić od niej setki tysięcy euro oraz skłonić do rozwodu, wyznając jej miłość. By dowieść, że nie kłamie, wysyłał zdjęcia i filmy będące nieudolnymi fotomontażami i deep fake'ami. Kiedy ofiara połknęła haczyk, udawał, że choruje na raka nerki i prosił o pieniądze. Twierdził, że leży w szpitalu, czeka na operację i potrzebuje pieniędzy, bo nie ma dostępu do swoich milionów z racji rozwodu z Angeliną Jolie. Zamężna kobieta postanowiła rzucić dla niego wszystko, rozwiodła się z mężem milionerem i przelała na konto oszusta ogromne kwoty. Zdecydowała się pójść na policję dopiero latem 2024 roku i to dopiero wtedy, gdy zobaczyła w mediach zdjęcia prawdziwego Pitta, nie dość że całego i zdrowego, to jeszcze z inną kobietą u boku. Dziś Francuzka leczy się z ciężkiej depresji i przestrzega innych przed internetowymi oszustami.

