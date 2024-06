Zamach w Rosji i pożary, rośnie liczba ofiar. NATO oskarżone o udział w atakach!

Jak on to zrobił?!

Zamach w Rosji, nie żyje 17 osób. Terroryści zaatakowali świątynie i posterunek. Rosyjskie oskarżenia pod adresem NATO i Ukrainy o udział w zamachu

Operacja "pod fałszywą flagą" zorganizowana przez Putina? Czyn prawdziwych fanatycznych terrorystów z Państwa Islamskiego? A może jeszcze coś innego? W Rosji doszło do zamachu terrorystycznego na dużą skalę. Wczoraj, 23 czerwca grupa nieznanych sprawców zaatakowała dwie cerkwie, dwie synagogi i posterunek policji w Dagestanie. W sieci zaczęły pojawiać się filmy pokazujące kilku uzbrojonych napastników na ulicy, a potem wielkie pożary. Jedna z synagog spłonęła kompletnie, terroryści zabili też jej strażników. W sumie grupa terrorystów zaatakowała dwie cerkwie, dwie synagogi i posterunek policji w Dagestanie. Liczba ofiar rośnie. Zginęło co najmniej 17 osób, w tym 15 policjantów. Paru zamachowców zabito na miejscu, inni są poszukiwani. Co się stało? Kto odpowiada za zamach?

ISW: Za zamach odpowiada Państwo Islamskie

Atak na świątynie może wskazywać na motyw religijny i fanatyków z Państwa Islamskiego, także na próbę wywołania dalszych walk wśród ludności na tle religijnym. Ten trop zaczyna się już potwierdzać. Po ataku należący do Państwa Islamskiego kanał w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym chwali "braci z Kaukazu". Zdaniem amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną zamachu w Rosji dokonał Wilajet Kaukaski, filia Państwa Islamskiego na Kaukazie Północnym.

Rosjanie zaczynają obwiniać NATO i Ukrainę za zamach w Dagestanie

Jednak organizowanie zamachów, by potem mieć pretekst do jakichś działań i zrzucenia na kogoś winy, to stara metoda rosyjskich służb i być może taka będzie oficjalna narracja. Półoficjalna już się zaczyna. Początkowo w nagraniu zamieszczonym na kanale Telegram szef autonomicznej Republiki Dagestanu Siergiej Mielikow nazwał zamachy "próbą destabilizacji sytuacji społecznej" w regionie. Potem deputowany Dumy Państwowej z Dagestanu ogłosił, że za zamachem stoją służby Ukrainy i NATO, a czeczeński watażka Ramzan Kadyrow nazwał atak "nikczemną prowokacją". Uaktywnił się także znany z pogróżek i wyjątkowej nienawiści do Zachodu Dmitrij Miedwiediew. "Wszystko, co się wydarzyło, to nie działania wojskowe, ale podły i nikczemny akt terrorystyczny przeciwko naszemu narodowi. Podobnie jak ataki w Dagestanie. Tak więc teraz oni wszyscy - amerykańskie władze, reżim [tak Rosja nazywa władze Ukrainy] i szaleni fanatycy - niczym się dla nas nie różnią" - ogłosił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nawiązując także do wydarzeń w Sewastopolu.

A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia's Dagestan. Five police personnel were killed, and nine more were injured.Two terrorists has been eliminated. Russia #RussianPanic #Russia #TerroristAttack #Jewish #Church #terrorists pic.twitter.com/viuvJTq69g— Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) June 24, 2024

🚨BREAKING: A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia's Dagestan. Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/wM2PXwDsFC— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 23, 2024

BREAKING: A terrorist attack on a Jewish synagogue and a church in Russia's Dagestan. Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/NnowMks4pR— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 23, 2024

