Zapytali Amerykanów, czy są zadowoleni z Trumpa. Odpowiedź jest jasna!

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbyły się 5 listopada 2024 roku, a głosowanie kolegium elektorów i podliczenie głosów przez Kongres 6 stycznia 2025 roku. Donald Trump zdobył 312 głosów elektorskich, a Kamala Harris 226. Republikanin dostał ponad 77,3 miliona głosów, a demokratka nieco ponad 75 milionów. Oznacza to, że na Trumpa zagłosowało 49,80 proc. uprawnionych, a na Harris 48,32 proc. Kadencja 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się 20 stycznia 2025 roku. Czy niemal miesiąc po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych obywatele USA są zadowoleni z jego rządów? Odpowiedź na to pytanie przyniósł nowy sondaż CBS News/YouGov. Czy coś się zmieniło od czasów wyborów prezydenckich w Ameryce, podczas których Donald Trump zdecydowanie pokonał Kamalę Harris? Czy spełnił oczekiwania wyborców?

53 proc. stwierdziło, że jak dotąd aprobuje pracę Donalda Trumpa, 47 proc. jest innego zdania i nie jest zadowolonych z jego rządów

Okazuje się, że zmieniło się niewiele. Amerykanie nadal są podzieleni w zbliżonych proporcjach. 53 proc. stwierdziło, że jak dotąd aprobuje pracę Donalda Trumpa, 47 proc. jest innego zdania i nie jest zadowolonych z jego rządów. Zapytani o to, czy nowy prezydent robi więcej, niż się spodziewano, 49 proc. Amerykanów odpowiedziało twierdząco, 41 proc. uważa, że robi tyle, ile miał zrobić. Jedynie 9 proc. twierdzi, iż Trump zrobił mniej, niż oczekiwano. Ale jednocześnie aż dwie trzecie uważa, że nowy przywódca nie uczynił wystarczająco wiele, by zmniejszyć inflację i ceny towarów. Amerykanie są za to częściej zadowoleni, niż niezadowoleni z polityki migracyjnej Trumpa. 44 proc. popiera ją, a 13 proc. jest zdania, że nie robi wystarczająco wiele w tej kwestii. Naciski na inne kraje czynione przy pomocy ceł wydają się przesadne 49 procentom wyborców. Badanie przeprowadzono na próbie 2175 obywateli Stanów Zjednoczonych.

