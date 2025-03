Zełenski: "Ukraina gotowa na pokój". Co dokładnie napisał?

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina chce wrócić do stołu negocjacyjnego, podpisać umowę o minerałach. Wyraził żal z powodu przebiegu spotkania w Białym Domu

W ostatnich dniach sytuacja związana z wojną na Ukrainie zmieniała się z godziny na godzinę. Awantura w Białym Domu sprawiła, że zapowiadane podpisanie przez Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem umowy o minerałach zostało odwołane, a delegację ukraińską po prostu wyrzucono za drzwi, oskarżając Zełenskiego o brak szacunku do Ameryki. Po paru dniach, w nocy z 3 na 4 marca czasu polskiego nadeszły konkretne skutki kłótni. Donald Trump wstrzymał wszelka pomoc wojskową dla Ukrainy, a po kilkunastu godzinach Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych ważną deklarację, jednocześnie wysyłając specjalny list do Donalda Trumpa. Zaprzeczył jego oskarżeniom o to, że nie chce pokoju i jeszcze raz podziękował za amerykańską pomoc oraz wyraził gotowość jak najszybszego podpisania umowy o minerałach. Nawiązał do amerykańskiej tezy, że sama obecność amerykańskich firm na Ukrainie będzie stanowić gwarancje bezpieczeństwa, ale zrobił to dość asekuracyjnie, nazywając umowę "krokiem w kierunku silnych gwarancji", tak jakby jednak oczekiwał czegoś więcej. Wyraził też żal za to, jak przebiegło nieszczęsne spotkanie w Gabinecie Owalnym. Co dokładnie ogłosił Wołodymyr Zełenski? Przedstawiamy cały tekst, który opublikował w mediach społecznościowych.

Wpis Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych. "Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój"

"Chciałbym ponownie podkreślić zaangażowanie Ukrainy na rzecz pokoju.

Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby uzyskać trwały pokój.

Jesteśmy gotowi szybko zakończyć wojnę, a pierwszymi etapami mogłoby być uwolnienie więźniów i zawieszenie broni w powietrzu — zakaz stosowania rakiet, dronów dalekiego zasięgu, bomb w atakach infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną — oraz natychmiastowe zawieszenie broni na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo. Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby uzgodnić silne końcowe porozumienie.

Naprawdę cenimy to, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc Ukrainie zachować suwerenność i niepodległość. I pamiętamy moment, w którym wszystko się zmieniło, gdy prezydent Trump dostarczył Ukrainie Javeliny. Jesteśmy za to wdzięczni.

Nasze spotkanie w Waszyngtonie, w Białym Domu w piątek, nie przebiegło tak, jak powinno. Szkoda, że ​​tak się stało. Czas naprawić sytuację. Chcielibyśmy, aby przyszła współpraca i komunikacja były konstruktywne.

Jeśli chodzi o umowę o minerałach i bezpieczeństwie, Ukraina jest gotowa podpisać ją w dowolnym czasie i w dowolnym dogodnym formacie. Uważamy tę umowę za krok w kierunku większego bezpieczeństwa i solidnych gwarancji bezpieczeństwa i szczerze mam nadzieję, że będzie ona działać skutecznie"

