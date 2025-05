i Autor: PHOTO/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, Associated Press Wagnerowcy chcą iść na zachód. Łukaszenka wymienia Warszawę i Rzeszów

Co się stało?

Ziemniaki i cebula pokonały Łukaszenkę! Dyktator musiał się ugiąć

Alaksandr Łukaszenka musiał się ugiąć! A wszystko przez cebulę i ziemniaki. Dotychczas na liczne produkty importowane z "wrogich państw", czyli tych zachodnich, był wydany na Białorusi surowy zakaz. Ale w końcu w sklepach zabrakło warzyw i to takich, które w tym kraju są podstawą wyżywienia. Białoruski dyktator musiał zgodzić się na to, by od państw uznawanych za nieprzyjacielskie sprowadzać cebulę i ziemniaki.