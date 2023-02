Znany biskup zastrzelony w mieszkaniu! Katolicki duchowny zamordowany/

Katolicki biskup Los Angeles zamordowany w swoim domu! David O'Connell zginął od postrzału w pierś

Co się stało w mieszkaniu znanego i lubianego przez parafian biskupa?! Katolicka społeczność Los Angeles jest wstrząśnięta zbrodnią, do której doszło w dzielnicy Hacienda Heights. Do jednego z mieszkań wezwano tam policję. Funkcjonariusze znaleźli na miejscu martwego mężczyznę z raną postrzałową górnej części klatki piersiowej. Szybko okazało się, że zastrzelona osoba to znany katolicki kapłan David O'Connell (+69 l.). Urodził się w Irlandii, został ustanowiony biskupem pomocniczym w Los Angeles w 2015 roku przez papieża Franciszka, księdzem był od 45 lat. Początkowo policja nie miała pewności, czy to zabójstwo, teraz jednak otwarcie mówi się o morderstwie. Sprawca jest poszukiwany, nadal nic nie wiadomo o możliwym motywie zbrodni.

Tajemnicza śmierć biskupa w USA. "Jego motto brzmiało: 'Jezu, ufam Tobie'"

Tymczasem w mediach społecznościowych aż roi się od hołdów składanych zamordowanemu biskupowi. Widać też zdjęcia, na których wierni i przyjaciele Davida O'Connella składają kwiaty i palą znicze pod mieszkaniem, w którym znaleziono ciało. Kapłan określany jest jako "czyniący pokój". "Pomocny, wspierający, dla mnie był ziemską twarzą Jezusa" - pisze Linda Dakin-Grimm, znajoma biskupa. "Jego motto brzmiało: 'Jezu, ufam Tobie'" - dodaje Julianne Stanz.

LA Auxiliary Bishop David O'Connell was fatally shot in his chest! What is going on? pic.twitter.com/wNhSkK4ezA— Dr Taylor Marshall™️ (@TaylorRMarshall) February 19, 2023

