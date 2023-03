Zabił Agnieszkę, gdy rowerem jechała do pracy. Uderzył ją i uciekł, usłyszał wyrok!

Przerażające wideo pojawiło się między innymi na Twitterze. Publikuje je "Ukraińska Prawda", dodając jednocześnie, że nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie powstało to nagranie. Na filmie widać ukraińskiego wojskowego, który trafił do rosyjskiej niewoli.

Wojna na Ukrainie. Egzekucja jeńca wojskowego. Bo powiedział te dwa słowa

Mężczyzna stoi w lesie, jego twarz jest zamazana, widać, że pali papierosa. W pewnym momencie wypowiada słowa "Chwała Ukrainie", po których niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego krzycząc przy tym "Zdychaj, s***". Widać, że pierwszy strzał trafia w głowę, wojskowy upada, ale seria z karabinu się nie kończy.

Ukraina. "Za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata"

"Rosjanie hołdują zbrodniom wojennym. A wybiela je propaganda i mity o »nazistach«. Zabójstwo człowieka, który trafił do niewoli, to jeszcze jeden przykład zbrodni wojennych. Jest to także przykład ich narodowej nikczemności i słabości" – napisał na Telegramie szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak. Dodał, że "za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata".

Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого за слова "Слава Україні". pic.twitter.com/73Vzqsjcdn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2023

