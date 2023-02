Zwłoki dyrektorki elitarnej szkoły leżały obok męża i córki. Przed śmiercią dzwoniła po pomoc

Trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się w miniony weekend w Wielkiej Brytanii. W niedzielę (5 lutego) na terenie elitarnego Epsom College, w którym czesne za rok kosztuje ponad 42 tys. funtów (ponad 220 tys. zł), znaleziono zwłoki dyrektorki szkoły, 45-letniej Emmy Pattison, jej 39-letniego męża, George'a i ich 7-letniej córki Lettie. Emma została szefową szkoły we wrześniu ubiegłego roku - była pierwszą kobietą na tym stanowisku, a współpracownicy i rodzice uczniów opisywali ją jako pełną energii, świeżego spojrzenia, wspaniałą nauczycielkę i charyzmatyczną liderkę. Dramat rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę, we wtorek (7 lutego) natomiast do mediów trafiły ustalenia śledczych. Są przerażające.

Emma Pattison zadzwoniła do krewnego. Przyjechał za późno

Jak informuje BBC, policja uważa, że 39-letni George Pattison, który miał pozwolenie na broń, najpierw zastrzelił swoją żonę, a potem małą Lettie. Po wszystkim odebrał sobie życie. "W sobotę późnym wieczorem Emma Pattison zadzwoniła do członka rodziny. Zanim na miejsce przybył krewny, cała trójka już nie żyła. Dochodzenie w tej sprawie trwa. Ustalamy pełną chronologię i motyw wydarzeń" - informuje policja. Jak podaje serwis, śledczy z Surrey potwierdzili, że na miejscu zdarzenia znaleziono broń palną zarejestrowaną na 39-letniego księgowego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Epsom College headteacher and daughter shot by husband, police believe https://t.co/Uk8R3ZxOsY— BBC News (UK) (@BBCNews) February 7, 2023

