Człowiek Dudy ocenia kampanię Trzaskowskiego. "Zakiwali się"

Mastalerek o kampanii Trzaskowskiego

Najnowszy sondaż prezydencki pokazuje co prawda, że liderem wciąż jest kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale jego przewaga nad Karolem Nawrockim stopniała do kilku punktów procentowych. A do pierwszej tury wyborów został niespełna miesiąc - jest ona zaplanowana na 18 maja. Zdaniem Marcina Mastalerka, sztab Rafała Trzaskowskiego popełnił duży błąd. - Można by użyć piłkarskiego określenia, że w sztabie Trzaskowskiego zakiwali się. Widać, że im nie wyszło, że mają kryzys, ale do wyborów jest daleko… może się wszystko zmienić (…) Rozpoczął się ten właściwy moment kampanii. Po majówce przyspieszy - ocenił Marcin Mastalerek. - Dzisiaj każdy odpowiedzialny człowiek, który chce powstrzymać „domknięcia systemu” musi powstrzymać swoje komentarze, rady, bo w tym najważniejszym etapie będzie to szkodziło. Moment oceny, czas na wnioski będzie po kampanii - powiedział szef Gabinetu Prezydenta w Telewizji Republika.

Sondaż: Trzaskowski liderem, Nawrocki coraz bliżej

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to udział w nich wzięłoby 56 proc. Polaków - wynika z sondażu United Surveys. 43,1 proc. nie zamierza iść do urn, a 0,9 proc. jeszcze nie zdecydowało. Z sondażu wynika, że w pierwszej turze wyborów najlepszy wynik zyskałby kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 31,7 proc., to mniej o 1,8 pkt proc. w porównaniu do badania z 12 kwietnia, a od początku kwietnia to mniej o 6,6 pkt proc. - podała Wirtualna Polska. Na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zagłosowałoby 27,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Od początku kwietnia Nawrocki zyskał 7,5 pkt proc. Na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena chce zagłosować 11,3 proc. badanych (spadek o 2,1 pkt proc.). W porównaniu do sondażu z początku kwietnia Mentzen stracił 7,5 pkt proc.

A. BIELAN: TRZASKOWSKI PRZEGRA TE WYBORY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.