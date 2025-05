Lokale wyborcze - godziny otwarcia. Do której można głosować?

Pierwsza tura wyborów została zaplanowana 18 maja. Wyborcy będą mogli oddać swój głos od godziny 7 do godziny 21. Aby otrzymać kartę do głosowania, będziemy musieli przedstawić dokument tożsamości. Do której zatem można głosować w wyborach prezydenckich? Jeśli ustawimy się w kolejce do 21, to komisja powinna nam wydać kartę do głosowania.

Już w najbliższą niedzielę Polacy będą wybierać prezydenta, a na karcie do głosowania będzie znajdować się nazwiska trzynastu kandydatów. Prezydentem zostanie ktoś z poniższego grona:

Artur Bartoszewicz (ekonomista),

Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy),

Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji),

Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi),

Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie),

Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju),

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS),

Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka),

Krzysztof Stanowski (dziennikarz),

Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO),

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem)

Wybory prezydenckie 2025 - II tura. Od której do której głosowanie?

Wszystko wskazuje na to, że będzie potrzebna II tura wyborów prezydenckich. Zgodnie z decyzją PKW, ewentualna II tura zostanie zorganizowana 1 czerwca. Jak wówczas będą otwarte lokale wyborcze? Polacy będą mogli wówczas zagłosować tak jak w pierwszej turze. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21. Jeśli faktycznie dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, pierwsze sondażowe wyniki powinniśmy poznać po godzinie 21. Oficjalne wyniki poda oczywiście PKW.

E.ZAJĄCZKOWSKA: ZWYCIĘSTWO TRZASKOWSKIEGO TO JEDNOWŁADZTWO TUSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.